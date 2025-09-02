Stars Charlie Sheen schämt sich für Partytage

Charlie Sheen - Angel Awards - Aug 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2025, 18:21 Uhr

Charlie Sheen bekommt „Scham-Schauer“ wegen seiner turbulenten Vergangenheit.

Der 59-jährige Schauspieler zelebrierte grade, acht Jahre clean und trocken – also ohne Drogen oder Alkohol – zu leben, und sprach nun offen über seine Partytage.

Charlie sprach mit dem Magazin ‚People‘ auch über die Schwierigkeit, sich selbst zu vergeben: „Vergebung ist immer noch etwas, das sich entwickelt. Ich bekomme immer noch das, was ich ‚Scham-Schauer‘ nenne. „Das sind die Momente, in denen mich die abscheulichen Erinnerungen, Entscheidungen und Konsequenzen überkommen.“ Der Star fügte hinzu: „Sie kommen in immer größeren Abständen, also denke ich, das ist ein Fortschritt.“

Seine Familie, Freunde und andere Nahestehende sehen die Situation aber um einiges lockerer und ermahnten den Star in der Vergangenheit auch, an sich selbst zu denken. „Was beim Wiedergutmachen interessant war, ist, dass die meisten Leute so reagierten: ‚Hey, ja, alles gut, Mann, aber wir hoffen, dass du dir auch selbst vergeben hast.'“

Charlie wurde durch Rollen in ‚Ferris macht blau‘ und ‚Platoon‘ bekannt, bevor er als Hauptdarsteller in ‚Two and a Half Men‘ zu einem der bestbezahlten TV-Stars wurde – während er jahrelang mit Skandalen und Drogenkonsum Schlagzeilen machte. In den 1990er-Jahren sagte er vor Gericht aus, dass er mehr als 50.000 Dollar an Prostituierte gezahlt hatte, die für die „Hollywood Madam“ Heidi Fleiss arbeiteten. 2005, während des Scheidungsverfahrens von seiner zweiten Frau Denise Richards, warf sie ihm vor, Morddrohungen ausgesprochen, sie geschubst und die Kinder in Gefahr gebracht zu haben. 2010 wurde er Berichten zufolge aus dem Plaza Hotel in New York geworfen, nachdem er ein Zimmer unter Kokain-Einfluss verwüstet hatte. Charlie sagte zu ‚People‘, er habe keinerlei Verlangen, wieder Drogen zu nehmen: „Ob es stimmt oder nicht, ich denke gern, dass der nächste Zug mich töten würde.“