Stars ‚Flippe gerade so aus‘: Lola Weippert erfüllt sich einen Lebenstraum

Lola Weippert - November 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.06.2026, 12:00 Uhr

Die Moderatorin gibt aufregende Neuigkeiten bekannt: Sie wandert nach Ibiza aus.

Lola Weippert wagt einen Neuanfang auf Ibiza.

Die Moderatorin hat sich zu einem großen Schritt entschieden: Sie kehrt Deutschland den Rücken und wandert auf die spanische Insel aus. Die aufregenden News verkündete sie auf ihrem Instagram-Account. „Oh mein Gott, ich muss kurz was erzählen, weil ich gerade innerlich platze vor Aufregung: Ich habe heute einfach meine Wohnung in Berlin gekündigt“, verriet Lola ihren rund 798.000 Followern.

Eine Unterkunft in ihrer künftigen Wahlheimat hat die 30-Jährige allerdings noch nicht. „Das heißt: Bis in drei Monaten will (und muss) ich etwas auf Ibiza gefunden haben“, gestand sie. Das hält sie jedoch nicht von dem mutigen Schritt ab. „Ich ziehe das jetzt einfach durch, weil man lebt ja nur einmal!“, betonte Lola. Für die Influencerin ist der Umzug keine bloße Laune. „Ich träume schon seit Jahren davon und jetzt ziehe ich es einfach durch!“, verriet sie. Dass die Erfüllung dieses Lebenstraums nun immer näher rückt, kann Lola selbst kaum glauben. „Ich flippe gerade so aus!“, gab sie zu.

Bei der brünetten Schönheit war dieses Jahr viel los. Im Februar hatte sie ihre Weltreise aufgrund beruflicher Verpflichtungen abgebrochen. Später enthüllte sie in ihrem Podcast ‚Schön laut‘, dass sich ihr Partner von ihr getrennt habe. „Ich wusste, dass nicht alles perfekt war, aber ich denke mir immer, man kann doch miteinander sprechen“, offenbarte Lola im Gespräch mit ihrer Podcast-Partnerin Vanessa Mai. Auch gesundheitlich hatte sie zuletzt zu kämpfen: Bei ihrem Auftritt in der Show ‚Schlag den Star‘ litt die Moderatorin unter starken Schmerzen und Krämpfen. Ursache dafür war eine Schleimhautablösung. Nun kann die Moderatorin endlich wieder nach vorne blicken und sich auf ein neues Kapitel freuen.