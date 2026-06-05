Stars Denise Richards ist trotz Scheidung von Aaron Phypers ‚glücklich‘

Denise Richards - Los Angeles - March 29th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin verrät, wie es ihr nach der Trennung von ihrem Ex geht.

Denise Richards befindet sich trotz ihrer Scheidung von Aaron Phypers an einem „glücklichen Punkt“.

Die Schauspielerin trennte sich im vergangenen Juli nach sechs Ehejahren von ihrem Mann. Auch wenn ihr Leben nun einen anderen Verlauf nimmt, als sie es sich ursprünglich vorgestellt hatte, begrüßt sie ihr „neues Kapitel“ und blickt optimistisch in die Zukunft. Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin erklärte die ‚Wild Things‘-Darstellerin: „Niemand geht eine Ehe mit dem Gedanken ein, sich irgendwann scheiden zu lassen. Mein ganzes Leben hat sich auf allen Ebenen verändert, aber ich fühle mich sehr gut und bin an einem wirklich glücklichen Punkt.“ Sie freue sich darauf, weiterzuarbeiten und das tun zu können, was sie liebe.

Obwohl Denise – die gemeinsam mit Aaron die 15-jährige Eloise großzieht – in der jüngsten Staffel von ‚The Real Housewives of Beverly Hills‘ über ihre Erfahrungen sprach, erklärte sie, dass sie die schmerzhafte Trennung ursprünglich privat halten wollte. Sie deutete jedoch an, dass ihr letztlich keine andere Wahl geblieben sei. „Es ist ohnehin schon schwer genug, eine Scheidung durchzumachen, aber dann noch so öffentlich“, gestand die 55-Jährige. „Ursprünglich wollte ich, dass alles privat bleibt. Aber bei einer Scheidung müssen zwei Menschen das so sehen. Deshalb musste ich schwierige Entscheidungen treffen und akzeptieren, dass die Angelegenheit öffentlich werden würde.“

Das sei eine sehr schwere Entscheidung gewesen. „Aber wenn ich das alles ein wenig besser verarbeitet habe, möchte ich anderen Frauen helfen können, die sich in ähnlichen Situationen befinden wie ich“, ergänzte die blonde Schönheit. Ein Bereich ihres Lebens, für den Denise besonders dankbar ist, betrifft ihre ältesten Töchter Sami (22) und Lola (21), die sie mit ihrem Ex-Mann Charlie Sheen hat. Die beiden Schwestern haben ihren Streit inzwischen beigelegt.

Vor vier Monaten hatte Sami ihrer jüngeren Schwester auf TikTok vorgeworfen, mit ihrem Ex-Freund zusammen zu sein. Denise enthüllte, dass Lola – die Samis Vorwürfe zurückgewiesen hatte – kürzlich sogar bei ihrer Schwester übernachtet habe. „Sie haben mich per FaceTime angerufen, und ich war so glücklich“, schwärmte sie. „Als Mutter war es wunderschön zu sehen, wie meine Töchter Zeit miteinander verbringen und beieinander übernachten.“