Stars Charlie Sheen: Seine neue Netflix-Dokumentation bricht mit allen Tabus

Charlie Sheen - Angel Awards - Aug 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2025, 11:00 Uhr

Charlie Sheen verkündete, dass in seiner neuen Netflix-Dokumentation „nichts“ tabu sei.

Der ‚Two And A Half Men‘-Schauspieler, der über die Jahre offen über seine persönlichen Probleme und seinen Kampf gegen die Sucht sprach, wird für die zweiteilige Serie ‚Charlie Sheen‘ von Regisseur Andrew Renzi wie noch nie zuvor in sein Privatleben eintauchen.

In einem neuen Teaser-Trailer wird der 59-jährige Star danach gefragt, ob irgendetwas bei den Gesprächen in der Show verboten sei, und antwortet: „Nichts.“ An anderer Stelle in dem Video, das das Projekt ankündigt, das am 10. September auf Netflix erscheinen wird, beschreibt der Prominente seine Gefühle der Scham als „erdrückend“. Sheen sagte: „Wenn man sich für viele Dinge schämt … Scham erstickt einen … Ich habe die Lunte angezündet, wissen Sie, und mein Leben hat sich zu allem entwickelt, was es nicht sein sollte.“ Der Darsteller behauptete zudem, dass er in der kommenden Dokumentation Details preisgeben würde, über die er eigentlich nie öffentlich sprechen wollte. Charlie fügte hinzu: „Die Dinge, die ich teilen möchte, habe ich mir heilig geschworen, nur einem Therapeuten zu offenbaren.“