Stars Charlize Theron: Bezos-Hochzeitsgäste sind mies

Charlize Theron Old Guard 2 premiere - June 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin lästert auf ihrer Benefizgala über Amazon-Chef Jeff Bezos.

Charlize Theron scherzte, dass die Hochzeitsgäste von Jeff Bezos „mies“ seien.

Die Schauspielerin aus ‚The Old Guard 2‘ veranstaltete am Samstagabend (28. Juni) ihre fünfte jährliche Block Party zugunsten ihres ‚Charlize Theron Africa Outreach Project‘ (CTAOP) und konnte sich dabei einen Seitenhieb auf Prominente wie Oprah Winfrey, die Kardashian-Familie und Tom Brady nicht verkneifen – die reisten nach Venedig, Italien, zur dreitägigen Luxushochzeit des Amazon-Milliardärs Jeff Bezos und seiner Verlobten Lauren Sanchez. Zum Auftakt der Benefizveranstaltung auf dem Universal-Studios-Gelände witzelte sie: „Ich glaube, wir sind die einzigen Leute, die keine Einladung zur Bezos-Hochzeit bekommen haben. Aber das ist okay – denn die sind mies und wir sind cool.“

Die 49-jährige Schauspielerin machte darauf aufmerksam, dass sich „die Welt gerade anfühlt, als würde sie brennen“ und kritisierte rückschrittliche Gesetzgebung. Sie sagte: „Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, heute hier zu sein, besonders in einer Zeit, in der sich die Welt anfühlt, als würde sie brennen. Denn genau das tut sie. Hier in Los Angeles, in den USA und weltweit bewegen wir uns rasant rückwärts. Die Einwanderungspolitik zerstört Familienleben – nicht das von Kriminellen; die Rechte von Frauen werden von Tag zu Tag weniger; queere und trans* Leben werden zunehmend ausgelöscht und geschlechtsspezifische Gewalt nimmt zu. Das ist nicht nur Politik – das ist persönlich.“

Charlize, die im Alter von 19 Jahren wegen eines abgelaufenen Arbeitsvisums aus den USA nach Südafrika abgeschoben wurde, später jedoch zurückkehrte und 2007 die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt, warnte außerdem vor „gefährlichen“ Kürzungen bei ausländischen Hilfsprogrammen. Sie sagte: „[Diese Kürzungen] haben HIV- und AIDS-Programme in meinem Heimatland Südafrika komplett zum Stillstand gebracht. Das ist nicht nur schädlich, es ist gefährlich. Menschen werden ihr Leben verlieren, viele haben es leider bereits, und das in alarmierendem Tempo. Es ist absolut herzzerreißend, solches unnötiges Leid mitanzusehen.“