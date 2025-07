Stars Charlize Theron räumt ‚echte Schwierigkeiten‘ bei der Erziehung ihrer Töchter ein

Bang Showbiz | 01.07.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin gesteht, dass sie beim Großziehen ihrer Kinder regelmäßig "den Hintern versohlt bekommt".

Charlize Theron hat manchmal „echte Schwierigkeiten“ bei der Erziehung ihrer Töchter.

Die 49-jährige Schauspielerin ist Adoptivmutter von Jackson (12) und August (9) und scherzte, dass sie beim Großziehen ihrer Kinder zwar regelmäßig „den Hintern versohlt bekommt“, aber wisse, dass sie damit nicht allein sei.

Auf die Frage, wie sich ihr Erziehungsstil über die Jahre verändert habe, verriet sie dem ‚People‘-Magazin: „Ich bekomme den Hintern versohlt. Und übrigens: Das sind Teenager. Ich weiß, ich bin nicht die Einzige. Es ist ein Haus voller Frauen. Und wir haben großartige Momente, aber auch echte Schwierigkeiten.“

Die Oscar-Preisträgerin sprach bei der Charlize Theron Africa Outreach Project 2025 Block Party und betonte, wie wichtig es ihr sei, dass ihre Kinder ein „Bewusstsein für die Welt“ um sie herum entwickeln. Sie erklärte, dass die beiden eine besondere „Verbindung“ zu ihrem Heimatland Südafrika haben.

„Natürlich will ich, dass meine Kinder ein Bewusstsein für die Welt außerhalb ihrer Blase haben – und das haben sie auch“, betonte der Hollywood-Star. „Ich muss sagen, ich habe zwei unglaublich empathische Kinder. Sie sehen die Probleme, mit denen wir hier in L.A. konfrontiert sind. Sie hören mich über die Herausforderungen in Südafrika sprechen.“ Charlize ergänzte: „Sie fühlen sich Südafrika verbunden, weil ich von dort komme. Aber ich glaube, sie sind gute Menschen.“

Über die Arbeit mit ihrer Stiftung offenbarte die blonde Schönheit: „Als die Pandemie kam, mussten wir umdenken. Wir wussten nicht, ob uns das gelingen würde. Und ich denke, es war ein großartiger Moment für uns als Organisation, weil wir gemerkt haben: Wir schaffen das.“