Stars Charlize Theron: Sie packt über ihr Sexleben aus

Charlize Theron Old Guard 2 premiere - June 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2025, 11:00 Uhr

Charlize Theron hat mit 49 Jahren offen über ihr Sexleben gesprochen.

Die Schauspielerin verriet, dass sie vor Kurzem mit einem 26-jährigen Mann geschlafen habe und heute Sex habe, den sie in ihren „Zwanzigern oder Dreißigern nie hatte“.

Die Oscar-Preisträgerin, die durch ihre Rollen in ‚Mad Max‘ und ‚Monster‘ bekannt ist, erzählte in einem Gespräch im ‚Call Her Daddy‘-Podcast, dass ihr Sexleben trotz ihres Single-Daseins und ihrer Konzentration auf die Erziehung ihrer beiden Adoptivtöchter florieren würde. Charlize erklärte: „Ich habe erst vor Kurzem einen 26-Jährigen gev**** und es war echt verd**** geil. So etwas habe ich noch nie gemacht. Und ich dachte mir nur: ‚Oh, das ist großartig.'“ Theron, die zuvor von 2001 bis 2009 mit dem Schauspieler Stuart Townsend und von 2013 bis 2015 mit Sean Penn zusammen war, erzählte Podcast-Moderator Alex Cooper zudem, dass sie in ihrem Leben nur wenige One-Night-Stands hatte. Die Darstellerin enthüllte: „Ich habe in meinem ganzen Leben wahrscheinlich drei One-Night-Stands gehabt. Wenn ich das tue, dann denke ich mir: ‚Oh, verd**** ja, das hätte ich in meinen Zwanzigern machen sollen.'“