Stars Charlotte Würdig: Diese Schönheits-OP plant die Moderatorin

Charlotte Wuerdig attends the Launch-Party GALA bei RTL Berlin June 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2025, 14:00 Uhr

Charlotte Würdig zieht eine bestimmte Schönheits-OP in Betracht.

Die Moderatorin und Unternehmerin denkt offen über einen operativen Eingriff nach: Sie möchte ihre Schlupflider korrigieren lassen. In ihrem Podcast ‚The Real Ex-Wives – mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf‘ sprach die 47-Jährige offen über ihre Pläne und die Beweggründe. „Ich habe so Schlupflider und die nerven mich ja so brutal“, brachte Würdig ihre Situation auf den Punkt. Zwar habe sie bereits mit Lifting-Pflastern experimentiert, diese seien jedoch nur bedingt hilfreich, da sie unter anderem Juckreiz verursachten. Außerdem laufe sie Gefahr, laut ärztlicher Einschätzung aufgrund der ständigen Reibung entzündliche Probleme an den Augen zu entwickeln.

Georgina Stumpf schlug alternativ vor, den Bereich mit Laser behandeln zu lassen. Doch Würdig zeigte sich skeptisch: „Beim Lasern hält es nicht so lang, denn du musst den Augenring in meinem Alter schon mitstraffen lassen“, erklärte die Ex von Rapper Sido im Podcast. Ihre Entscheidung sei dennoch klar: Es soll eine Beauty-OP werden, mit der sie langfristig zufrieden sein will.

Die Offenheit der Moderatorin überrascht nicht: Wie sie im Podcast-Talk weiter verrät, haben sich bereits viele Freundinnen – einschließlich ihrer eigenen Mutter – für eine ähnliche Lidkorrektur entschieden. „Die sind alle so happy und sie sehen so wach und fresh aus“, schwärmt Würdig von den Ergebnissen im Freundes- und Familienkreis.