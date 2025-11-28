Stars Charlotte Würdig: Dinner-Date mit einem jüngeren Mann

Charlotte Wuerdig attends the Launch-Party GALA bei RTL Berlin June 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2025, 14:00 Uhr

Die Moderatorin hat sich mit einem jüngeren Verehrer zum Abendessen getroffen.

Charlotte Würdig erzählt von einem aufregenden Date.

Die Moderatorin ist seit rund fünf Jahren Single. Im März 2020 wurde ihre Trennung von Rapper Sido bekannt. 2022 wurde die Ehe geschieden. Seitdem geht sie offiziell als Single durchs Leben – das könnte sich nun ändern. In der neuen Folge ihres Podcasts ‚The Real Ex-Wives‘, den sie zusammen mit Sidos Ex-Freundin Georgina Stumpf betreibt, drehte sich alles um Charlottes Dating-Leben.

Im Gespräch mit ihrer Podcast-Kollegin verriet die zweifache Mutter, dass sie zuletzt immer mal wieder mit einem „bekannten Unternehmer aus Deutschland“ auf Social Media geschrieben habe. Als Charlotte beruflich in Köln war, packte der Geschäftsmann die Gelegenheit am Schopf und bat sie um ein Date. Eigentlich lebt die TV-Beauty in Berlin. Um das Treffen vor Charlottes Abreise möglich zu machen, sagte ihr Verehrer alle geschäftlichen Termine ab.

Die Podcasterin bat ihn allerdings, „das nicht als Date“ zu sehen, „sondern bitte einfach als Termin“. Damit wollte sie den Druck rausnehmen. Der Unternehmer, den sie „um einiges jünger“ als sie selbst bezeichnete, erschien sogar „pünktlich auf die Minute“, um sie vom Hotel abzuholen. Anschließend ging das Duo bei einem Italiener essen. Den Tisch hatte er bereits zuvor reserviert – mit dieser „proaktiven“ Art machte er bei Charlotte viel Eindruck.

Im Restaurant wurden Charlotte und ihr Date allerdings so zentral platziert, dass sie erkannt wurden. Deshalb unterhielten sie sich mit Code-Wörtern. Das Dinner erwies sich trotz dieses Hindernisses als voller Erfolg – sie verließen das Lokal als letzte Gäste. Der Kölner brachte Charlotte schließlich zurück in ihr Hotelzimmer und verabschiedete sich ganz freundlich und unaufdringlich. „Fand ich total nett“, schwärmte sie.