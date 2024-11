Stars Cher: Erste sexuelle Erfahrung wurde „überbewertet“

Bang Showbiz | 25.11.2024, 08:00 Uhr

Die Sängerin schreibt in ihren neuen Memoiren auch von ihren ersten intimen Erlebnissen.

Cher war nach ihrer ersten sexuellen Erfahrung der Meinung, dass Intimität „extrem überbewertet“ sei.

Die 78-jährige Sängerin brachte erst vor kurzem ihre Memoiren ‚Cher: The Memoir, Part One‘ auf den Markt, in denen sie eine Reihe interessanter Bekenntnisse über ihr ereignisreiches Leben macht. Unter anderem schreibt die ‚If I Could Turn Back Time‘-Interpretin über den Moment, an dem sie ihre Jungfräulichkeit verlor. Wie Cher in ihrer Autobiografie berichtet, hatte sie zum damaligen Zeitpunkt bereits seit längerem für einen Jungen aus der Nachbarschaft geschwärmt. Mit 14 Jahren gingen die beiden das erste Mal aus und küssten später heimlich in ihrem Schlafzimmer. Obwohl er immer unglaublich „süß“ gewesen sei, wenn sie beiden allein waren, habe der Junge sie „wie ein peinliches Kind“ behandelt, sobald seine Freunde ebenfalls anwesend waren. Als die anderen Jungen in wegen seiner „kindischen“ Freundin hänselten, trennte sich der Nachbarsjunge von Cher.

Sie schreibt: „Ich war so verletzt, dass ich Rachesex mit ihm hatte. Ich wollte eigentlich nicht. Andernfalls hätte ich es an einem der anderen 500 Male getan, an denen er gefragt hatte. Aber ich war so sauer darüber, wie er mich behandelt hatte, dass ich mich entschloss, meine Jungfräulichkeit zwar nicht zu verlieren, aber an ihn zu verleihen.“ Cher berichtet weiter: „Als die Erfahrung, die sich als extrem überbewertet herausstellte, geendet hatte, fragte ich ihn: ‚War’s das? Sind wir fertig?‘ Dann sagte ich ihm er solle nach Hause gehen und nie wieder kommen. Ich wollte, dass er sich so abgewiesen fühlte wie ich zuvor.“