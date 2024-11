Stars Cher: Schockierende Überraschung

Cher - Famous - Philadelphia - December 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2024, 15:33 Uhr

Die 78-jährige Sängerin fand durch Zufall den Namen auf ihrer Geburtsurkunde heraus.

Cher war geschockt, als sie den Namen auf ihrer Geburtsurkunde herausfand.

Die 78-jährige Sängerin wurde als Cherilyn Sarkisian großgezogen, entdeckte jedoch im Jahr 1979, dass auf ihrer offiziellen Geburtsurkunde ein anderer Vorname eingetragen war. Die Popikone hatte das Dokument angefordert, um sich offiziell in Cher umzubenennen, nachdem sie die Kurzform bereits jahrelang als Künstlernamen genutzt hatte. Laut der Urkunde war sie jedoch auf den Namen Cheryl getauft worden. In einem Auszug aus ihren Memoiren, der unter anderem dem Magazin ‚PEOPLE‘ vorliegt, steht zu lesen: „Ich dachte, dass mein Name Cherilyn sei, bis ich mich Jahre später eines Tages dazu entschloss, meinen Namen in Cher zu ändern.“

Offenbar war Chers Mutter Georgia Holt nach der schwierigen Geburt ihrer Tochter so erschöpft, dass sie nicht wusste, wie sie ihr Kind nennen sollte. Eine Krankenschwester überredete die damals 19-Jährige dann zur Namensfindung. Cher schreibt weiter: „Meine Mutter hatte keine Ahnung, aber die Frau blieb hartnäckig, also sagte sie ‚Naja, meine Lieblingsschauspielerin ist Lana Turner und ihr kleines Mädchen heißt Cheryl. Der Name meiner Mutter ist Lynda, also wie wäre es mit Cherilyn?‘“ Als Cher später herausfand, dass stattdessen der Name Cheryl auf ihrer Geburtsurkunde eingetragen war, habe ihre Mutter nur achselzuckend kommentiert: „Ich war eine Teenagerin und ich hatte große Schmerzen. Verschone mich.“