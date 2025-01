Stars Cher strebt EGOT-Status an: Kommt jetzt der Broadway?

Cher - Cirque du Soleil's KOOZA Red Carpet Premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2025, 11:00 Uhr

Mit einem Tony Award würde die Sängerin endgültig Legenden-Status erreichen - ob sie das wohl schafft?

Cher möchte eine Rolle am Broadway spielen.

Die Pop-Ikone hat bereits einen Emmy, einen Grammy und einen Oscar, was bedeutet, dass sie nur noch einen Tony Award braucht, um den EGOT-Status zu erreichen. Die 78-Jährige glaubt, dass sie immer noch die „Energie“ hat, am Great White Way aufzutreten.

In der australischen Fernsehshow ‚The Project‘ erklärte sie: „Vielleicht bin ich nicht dazu bestimmt, ihn zu bekommen. Ich bin schon so alt, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich werden könnte. Man hat mir viele Angebote gemacht, aber ich hatte noch nie etwas, das ich für genau richtig hielt.“

Das Schöne am Theater sei aber, dass man nicht jung sein müsse für eine Rolle. „Ich kann also… Ich habe viel Energie, ich habe immer noch viel in mir, und ich weiß nicht genau, warum, aber ich kann es einfach. Vielleicht könnte es im nächsten Jahr passieren, wer weiß?“, kündigte Cher vielsagend an.

Die ‚Believe‘-Interpretin wurde außerdem gebeten, eine Person zu nennen, die für sie in der Musikgeschichte herausragt. Ohne zu zögern würdigte sie ihre Musikerkollegin Roll Tina Turner, die 2023 im Alter von 83 Jahren gestorben war. „Sie war eine meiner engsten Freundinnen, aber ich habe sie immer sehr bewundert“, erzählte Cher. „Sie war eine so großartige Künstlerin, dass es nie jemanden wie sie geben wird. Sie war einer der ersten Stars, die ich sah, als ich anfing.“

Ihre erste Begegnung mit der Queen of Rock ’n‘ Roll schilderte die Sängerin folgendermaßen: „Wir standen in diesem riesigen Auditorium und plötzlich spürte ich diese Kraft, eine Art Wind. Ich weiß, es hört sich verrückt an, aber Tina rauschte an mir vorbei, und wie damals, als ich Elvis sah, war es ein so unglaubliches Gefühl, dass ich es nie vergessen habe.“