Stars Cher: Wird sie Headliner bei Glastonbury?

Cher - Golden Globe Awards Press Room 2010 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2024, 16:00 Uhr

Cher ist im Gespräch, beim Glastonbury Festival aufzutreten.

Die 78-jährige Pop-Ikone hat mit den Organisatoren des Festivals „ernsthaften Gespräche“ darüber geführt, den begehrten Legend-Slot beim Glastonbury im Jahr 2025 zu spielen.

Ein Insider verriet der Zeitung ‚The Sun‘: „Cher ist praktisch die Legende aller Popmusik-Legenden. Sie wäre unglaublich. Es hat lange gedauert, aber sie ist endlich in ernsthaften Gesprächen mit Glastonbury, um den Legend‘s Slot zu spielen.“ Cher ist seit 2019 nicht mehr durch Großbritannien getourt, und obwohl eine komplette Tour sie nicht mehr interessiere, sei sie offen für die Idee, beim Glastonbury aufzutreten. Der Insider fügte hinzu: „Alles ist in der Planungsphase, aber Cher hofft, nächstes Jahr eine Handvoll Shows in Großbritannien spielen zu können, und Glastonbury könnte eine davon sein. Die Idee einer großen Tour interessiert sie einfach nicht mehr.“

Cher gab zuvor zu, von ihrer eigenen Langlebigkeit überrascht gewesen zu sein. Die Pop-Ikone, die 1965 ihr Debüt-Soloalbum ‚All I Really Want to Do‘ veröffentlichte, verriet, dass sie sich nie hätte vorstellen können, dass sie in ihrem Alter noch arbeiten würde. Sie sagte der Zeitung ‚Guardian‘: „Ich hätte nie daran gedacht, so alt zu werden und immer noch einen Job zu haben!“ Trotzdem hat Cher nicht vor, das Musikgeschäft in absehbarer Zeit aufzugeben. Sie sagte: „Barbra Streisand fragte mich einmal: ‚Warum arbeitest du immer noch?‘ Und ich sagte: ‚Weil ich eines Tages nicht mehr in der Lage sein werde.‘ Also, solange ich arbeiten kann, werde ich das tun.“