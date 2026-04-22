Stars Cheryl fordert Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige

Cheryl (Cole) - March 2023 - The Pillowman - Duke of York Theatre - London - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 11:00 Uhr

Cheryl hat sich nach langer Zeit mal wieder zu Wort gemeldet, um sich dafür einzusetzen, dass die britische Regierung das Mindestalter für die Nutzung sozialer Medien auf 16 Jahre anhebt.

Die 42-jährige Sängerin hat einen achtjährigen Sohn namens Bear mit dem verstorbenen One-Direction-Star Liam Payne – der 2024 im Alter von 31 Jahren starb – und sie unterstützt die „Raise The Age“-Kampagne, weil sie gegen „süchtig machende, emotional zerstörerische und psychisch schädliche Plattformen“ für unter 16-Jährige ist.

In einem Video, das sie auf ihren Instagram Stories teilte, sagte sie: „Ich unterstütze diese Kampagne zu 100 Prozent, und ich sehe kein vernünftiges Argument für das Gegenteil. Ich glaube nicht, dass unsere Jugend solchen süchtig machenden, emotional zerstörerischen und psychisch schädlichen Plattformen ausgesetzt werden sollte. Unsere Jugend ist ohnehin schon gefährdet, und manche gehen sogar so weit, sich das Leben zu nehmen. Das sollte genug sein. Man sieht den Schaden, der angerichtet wird, ohne dass es nennenswerte Vorteile gibt.“ Sie fügte hinzu: „Es ist an unserer Regierung, sich zu behaupten und das Richtige zu tun, um unsere Jugend zu schützen. Sie werden es uns in Zukunft danken.“

Cheryls Appell erfolgt im Vorfeld einer Abstimmung im Unterhaus über ein mögliches Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Auch mehrere andere Prominente haben die Regierung aufgefordert, das Mindestalter für Social-Media-Nutzer in Großbritannien anzuheben.