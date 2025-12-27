Stars Chevy Chase kam nach Herzversagen ‚von den Toten zurück‘

Chevy Chase - Tribeca Festival - New York - Photoshot - 2017 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.12.2025, 12:00 Uhr

Der US-amerikanische Komiker lag während der Corona-Pandemie fünf Wochen im Krankenhaus.

Chevy Chase kämpfte sich nach Herzproblemen zurück ins Leben.

Der 82-jährige Komiker verbrachte während der Corona-Pandemie fünf Wochen im Krankenhaus. Das Ausmaß seiner gesundheitlichen Probleme wurde nun erstmals bekannt. In dem neuen Dokumentarfilm ‚I’m Chevy Chase and You’re Not‘ erklärte seine Tochter Caley Chase: „Er ist im Grunde von den Toten zurückgekehrt. Er hatte Herzversagen.“

Seine Frau Jayni Chase fügte hinzu: „Etwas stimmte nicht, und er konnte mir nicht sagen, was los war. Also gingen wir in die Notaufnahme. Sein Herz hörte auf zu schlagen. In den Jahren, in denen er Alkohol getrunken hat, hat er eine Kardiomyopathie entwickelt – das bedeutet, dass die Herzmuskeln schwächer werden und nicht mehr so viel Blut mit jedem Schlag pumpen können.“

Chevys Freund Peter Aaron berichtete, dass die Angehörigen des Komikers darauf vorbereitet wurden, „das Schlimmste anzunehmen“, während er gegen das Herzversagen kämpfte, das durch Kardiomyopathie verursacht werden kann. „Sie beschlossen, ihn vielleicht für acht Tage ins Koma zu versetzen. Das ist ziemlich hart für den Körper“, erzählte er.

Caley fügte hinzu: „Der Arzt hatte uns gewarnt: ‚Wir wissen nicht, ob wir ihn zurückbekommen. Wir wissen nicht, wie präsent er sein wird. Macht euch auf das Schlimmste gefasst.‘ Er wachte auf, und das Einzige, was er tun konnte, war, seine Stimme zu benutzen.“ Doch Caley merkte, dass ihr Vater auf dem Weg der Besserung war, als er begann, Witze mit einer Krankenschwester zu machen, die hereinkam, um medizinische Geräte umzuräumen. Die Genesung war jedoch nicht einfach: Peter berichtete, dass Chevy einige „kognitive Einschränkungen“ hatte und es eine Weile dauerte, bis er sich nach dem Koma „wieder orientieren“ konnte.