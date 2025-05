Stars Cheyenne Ochsenknecht: ‚Die Wilden Kerle‘-Schwester steigt in den Fußball ein

Cheyenne Ochsenknecht attends the 12th Vienna Awards Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2025, 14:00 Uhr

Cheyenne Ochsenknecht übernimmt eine Rolle in einem Fußballverein.

Die 24-jährige erlebte es hautnah mit, als ihre Brüder Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht als Kinder mit ‚Die Wilden Kerle‘ berühmt wurden. Jetzt hat sie selbst scheinbar ihren Weg zum Fußball gefunden. Fans von Cheyenne wundern sich über diese Nachricht sicherlich sehr, können aber beruhigt sein: Die Reality-Darstellerin wird nicht selbst spielen.

Cheyenne übernimmt stattdessen die Rolle der Präsidentin beim österreichischen Frauenfußballverein USV Neulengbach. In einem offiziellen Statement des Vereins heißt es: „Cheyenne steht für Haltung, Mut und die Überzeugung, dass Frauen im Sport nicht länger im Schatten stehen dürfen.“ Ein perfektes Match also für den Verein, dessen Team aktuell in der höchsten Spielklasse des österreichischen Frauenfußballs spielt. Laut ‚Oe24‘ will sich Cheyenne dafür engagieren, dass Frauen im Fußball genauso anerkannt werden wie Männer. „Es ist an der Zeit, etwas zu verändern. Frauen im Fußball leisten Großartiges – oft ohne die Unterstützung, die sie verdienen.“

Am 9. Mai soll das neue Trainerteam vorgestellt werden. Cheyenne, die seit Jahren in der Steiermark wohnt und dort mit Ehemann Nino einen Bauernhof betreibt, soll als Präsidentin des Vereins allerdings erst zum letzten Heimspiel vor der Sommerpause erscheinen.