Stars Chloë Grace Moretz und Kate Harrison hielten sich vor Hochzeit an Traditionen

Chloe Grace Moretz - The Addams Family premiere 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin gibt Details über ihre Hochzeitsvorbereitungen bekannt.

Chloë Grace Moretz und Kate Harrison legten vor ihrer Hochzeit Wert auf Traditionen.

Die 28-jährige Schauspielerin gab dem Model am Wochenende heimlich das Jawort. Sie verriet, dass sich die Stars für die Anproben ihrer Kleider bei Louis Vuitton bewusst voneinander fernhielten, damit sie sich erst am großen Tag in ihren Brautkleidern sahen.

Im Interview mit dem ‚Vogue‘-Magazin erzählte Chloë: „Wir machen all das getrennt. Als wir uns verlobten, wusste ich sofort, dass ich Nicolas [Ghesquière] und Louis Vuitton kontaktieren wollte, um zu sehen, ob er interessiert wäre, mein Hochzeitskleid zu entwerfen. Nicolas reagierte extrem begeistert – nicht nur war er bereit, mein Kleid zu machen, er wollte auch Kate einbeziehen und beide Brautkleider sowie unsere Outfits für die After-Party gestalten.“

Die ‚Carrie‘-Darstellerin schwärmte: „Dass er meine Verlobte und meine Partnerin einbezog, spricht sehr für Nicolas’ Charakter und die Gemeinschaft, die er bei LV geschaffen hat – das fühlt sich auf eine besondere Weise wirklich monumental an.“

Chloë und Kate – die ihre Verlobung am 1. Januar bekanntgegeben hatten – wünschen sich, dass ihre Verlobungsringe „zukünftige Familienerbstücke“ werden. „Ich habe jahrelang mit Elizabeth Potts bei Moon Stone gearbeitet, um Vintage-Schmuck neu zu fassen, in individuelle Designs, und genau das wollte ich auch mit unseren Ringen machen“, schilderte die Schauspielerin. „Beide Diamanten stammen aus der viktorianischen Zeit und wir wollten sie auch in einem viktorianischen Stil neu fassen. Ich war begeistert, so etwas zu machen, das sich vielleicht einmal zu unserem zukünftigen Familienerbstück entwickelt.“