Film Chloë Sevigny: Christian Bales Method-Acting-Technik für ‚American Psycho‘ ‚verwirrte‘ sie

Chloe Sevigny - Mary Ellen Matthews for Variety BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2024, 12:00 Uhr

Die Schauspielerin sprach darüber, dass sie am Filmset des Projekts wegen der Method-Acting-Technik des Stars „verwirrt“ und „eingeschüchtert“ gewesen sei.

Chloë Sevigny sprach darüber, dass sie am Filmset von ‚American Psycho‘ wegen Christian Bales Method-Acting-Technik „verwirrt“ und „eingeschüchtert“ gewesen sei.

Die Schauspielerin spielte im Jahr 2000 neben Bale in dem Film über einen Bankier mit, der ein Doppelleben als Serienmörder führt, wobei die Darstellerin jetzt gestand, dass sie zunächst nicht verstanden habe, warum sich ihr Co-Star während der Dreharbeiten so distanziert verhielt.

Sevigny erzählte in einem Interview gegenüber dem ‚Vanity Fair‘-Magazin: „Ich habe versucht, seine Vorgehensweise zu respektieren, was ich als eine Herausforderung empfunden habe, da ich sehr gesellig und albern und trottelig bin, ohne dass die Öffentlichkeit das weiß. Wenn die Leute sich selbst so ernst nehmen, dann ziehe ich mich irgendwie zurück, obwohl ich meine Arbeit sehr ernst nehme und die Schauspielerei und so weiter liebe … Ich bin echt eingeschüchtert von seiner Vorgehensweise gewesen.” Die Prominente fügte hinzu: “Das ist eine echt herausfordernde Dynamik für mich gewesen, aber ich denke nicht, dass ich ihn schlecht fand. Ich war einfach etwas verwirrt, so ganz nach dem Motto: ‚Warum bist du nicht gesellig?'“ Chloë gab zu, dass sie keine Ahnung davon gehabt habe, was Bale machte, da sie damals nur wenig Ahnung vom Method Acting hatte, bei dem Schauspieler oftmals komplett in eine Figur eintauchen, um der Rolle Realismus zu verleihen.