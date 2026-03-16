Stars Chloé Zhao hofft auf eine Zukunft für das ‚Buffy‘-Reboot

Chloe Zhao - 2021 - Oscars - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2026, 10:00 Uhr

Chloé Zhao hofft, dass die Absetzung des 'Buffy'-Reboots nicht das endgültige Aus bedeutet.

Chloé Zhao sagt, dass Besetzung und Team des ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘-Reboots „ihre Herzen offen halten“, in der Hoffnung, dass die Episoden trotz der Absetzung doch noch das Licht der Welt erblicken. Der Streamingdienst Hulu entschied, bei ‚Buffy: New Sunnydale‘ den Stecker zu ziehen, doch die Regisseurin hofft weiterhin, dass die übernatürliche Serie irgendwann ihr Publikum erreichen wird. Zhao sagte am Sonntagabend (15. März) bei den Oscars gegenüber ‚Variety‘: „Ich hatte eine unglaublich, unglaublich schöne Zeit mit Sarah [Michelle Gellar] sowie mit der gesamten Besetzung und Crew bei diesem Projekt. Und wir sehen uns in erster Linie als Hüter der Originalserie.“ Die Priorität von Zhao und Gellar sei immer gewesen, der Serie und den Fans treu zu bleiben. Sie erklärte weiter: „Dinge passieren aus einem bestimmten Grund, und wir halten unsere Herzen offen und begrüßen das Unbekannte und wohin uns das noch führen könnte.“

Auf die Frage, ob sie versuchen würden, einen anderen Vertriebspartner zu finden, wiederholte sie lediglich: „Das Unbekannte willkommen heißen.“ Die Absetzung löste emotionale Reaktionen bei der Besetzung aus, darunter bei der 16-jährigen Ryan Kiera Armstrong, die in der Rolle der neuen Jägerin Nova die Hauptfigur der Serie spielen sollte. Nachdem Sarah bestätigt hatte, dass Hulu beschlossen hatte, ‚Buffy: New Sunnydale‘ nicht weiterzuverfolgen, äußerte sich Ryan in ihren Instagram-Stories. Sie sagte: „Ich bin sicher, viele von euch haben die Nachricht inzwischen schon gehört. Ich wollte hier kurz vorbeischauen und euch für all die Unterstützung danken, die ihr mir und dieser Serie in den letzten Monaten gegeben habt. Das war wirklich etwas ganz Besonderes.“ Sichtlich emotional erklärte sie, dass sie „wirklich stolz“ auf das Projekt sei und es schade finde, dass die Fans es nun nicht sehen können. Sie fuhr fort: „Ich glaube, ich möchte einfach sagen: Wir haben das für euch zurückgebracht, und Buffy ist ein so großer Teil unseres Lebens. Es verschwindet nicht! Wer weiß, was die Zukunft bringt?“

Hulu hatte die Fortsetzungsserie im vergangenen Jahr angekündigt. Zhao sollte Regie führen, während Gellar in einer wiederkehrenden Rolle zurückkehren sollte. Die 48-jährige Schauspielerin sagte zu der enttäuschenden Nachricht über die Serie: „Dank Chloé wurde mir wieder bewusst, wie sehr ich Buffy liebe und wie viel sie nicht nur mir, sondern auch euch allen bedeutet. Und das ändert nichts daran. Und ich verspreche: Wenn die Apokalypse tatsächlich kommt, könnt ihr mich immer noch anpiepen.“ Die ursprüngliche Serie lief von 1997 bis 2003 über sieben Staffeln.