Stars Chloe Zhao: Karriere hatte ihren Preis

Chloe Zhao - JANUARY 11 2026 - AVALON - 83rd Annual Golden Globe Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2026, 09:00 Uhr

Chloe Zhaos Karriere hat ihren privaten Lebensbereich stark beeinträchtigt.

Die 43-jährige Filmemacherin hat mit Projekten wie ‚Nomadland‘ und ‚Eternals‘ große Erfolge in der Filmindustrie erzielt – doch Zhao gibt zu, dass dies auch seinen Preis hatte.

Bei einem Gespräch mit Sir Sam Mendes bei einer Filmvorführung in London erklärte die Regisseurin: „Es hat seinen Preis. Und erst jetzt, mit über 40, habe ich mich damit abgefunden und sage mir: ‚Das ist okay.‘ Früher habe ich das gehasst und so viele Selbsthilfebücher wie möglich gelesen und mir gesagt: ‚Ich muss das ändern!‘ Aber Alchemie hat ihren Preis. Man kann sich nicht verwandeln, ohne etwas sterben zu lassen. Es gibt eine bestimmte Art von Leben, die ich vielleicht aufgeben muss.“

Zhao genießt auch die Herausforderung, Filme über Menschen zu drehen, die am Rande der Gesellschaft leben. „Wenn ich in China oder Großbritannien leben würde, würde mich auch dort die Menschen interessieren, die am Rande der Gesellschaft leben. Aber in Amerika gibt es definitiv einen Trend zum minimalistischen Leben, zum Entrümpeln und zu winzigen Häusern … Wir alle fühlen uns nicht mehr so sehr vom Druck einer kapitalistischen oder konsumorientierten Wirtschaft angezogen. Wir waren alle etwas müde, weil wir erkannt haben, dass uns das nicht unbedingt glücklich macht. Wir sind unglücklicher, weil unsere Erwartungen an das Glück davon abhängen, dass unsere Erwartungen und die Realität übereinstimmen, aber eine kapitalistische Gesellschaft muss weiter konsumieren, wenn sie überleben will“, so die Filmemacherin weiter.