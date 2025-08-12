Stars Chris Hemsworth: Schlagzeug spielen fiel ihm sehr schwer

Chris Hemsworth - Transformers One - UK Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2025, 18:00 Uhr

Chris Hemsworth hatte Schwierigkeiten, die „ganz einfachen“ Grundlagen des Schlagzeugspielens zu erlernen, bevor er mit Ed Sheeran auftrat.

Der ‚Thor‘-Darsteller stand im August letzten Jahres beim Konzert des ‚Bad Habits‘-Sängers in Bukarest, Rumänien, auf der Bühne, um ‚Thinking Out Loud‘ vor 70.000 Fans zu spielen – für seine Serie ‚Limitless: Live Better Now‘. Aber wie in Aufnahmen der ‚National Geographic‘-Reihe zu sehen war, fiel es ihm nicht leicht, das Instrument zu meistern.

In einem von ‚NME‘ geteilten Vorschauclip war jetzt zu sehen, wie Chris einen einfachen Beat spielte und diesen „sehr, sehr schwierig“ fand. Schlagzeuglehrer Ben Jordan bemerkte: „Ich merke langsam, dass Chris nicht viel angeborenes Rhythmusgefühl fürs Schlagzeug hat.“ Er witzelte weiter, dass das aber nur fair sei, immerhin ist der Schauspieler in so vielen anderen Bereichen sehr talentiert. „Es ist ziemlich schwer, etwas zu finden, in dem er schlecht ist, aber ich glaube, wir haben es gefunden.“

Trotzdem war der Auftritt mit Ed Sheeran für Chris Hemsworth unvergesslich. Der 42-jährige Schauspieler gab kürzlich zu, dass das Event sogar eine „außerkörperliche Erfahrung“ für ihn war.

Bei einer Fragerunde zu der neuen Serie sagte Chris: „Es war wie eine Art außerkörperliche Erfahrung, und es ist etwas Besonderes, im Einklang und im Takt zu sein – nicht nur mit einer Band, sondern mit einer großen Menschenmenge. Und ich stelle es mir wie ein universelles Gebet vor, bei dem Menschen zusammenkommen und gemeinsam eine positive Absicht in dieselbe Richtung richten, sodass es eine Art verbundenes Erlebnis gibt.“