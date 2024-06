Fünf Jahre Liebe und Lachen Chris Pratt feiert Hochzeitstag: Er dankt täglich Gott für seine Frau

Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt sind seit 2019 verheiratet. Humor scheint in ihrer Beziehung eine wichtige Rolle zu spielen. (wue/spot)

SpotOn News | 09.06.2024, 15:01 Uhr

Schon ganze fünf Jahre sind Hollywood-Star Chris Pratt und Arnold Schwarzeneggers Tochter Katherine verheiratet. Zum Jubiläum veröffentlichen beide süße Beiträge auf Instagram.

Chris Pratt (44) hat in den vergangenen fünf Jahren erlebt, wie schnell die Zeit verstreichen kann. Das berichtet er im Rahmen eines lieben Instagram-Beitrags, in dem er den fünften Hochzeitstag von sich und Katherine Schwarzenegger (34) feiert.

Chris Pratt schwärmt: "Fünf Jahre sind wie im Flug vergangen"

"Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag an meinen Schatz", schwärmt der Hollywood-Star zu einem Bild des Paares. "Fünf Jahre sind wie im Flug vergangen. Ich danke dir so sehr für die Freude, die Stabilität und den Spaß, die du in mein Leben gebracht hast." Zudem schreibt der Schauspieler, der unter anderem aus den "Guardians of the Galaxy"- und "Jurassic World"-Filmen bekannt ist, dass er Gott jeden Tag für seine Katherine danke.

Auch die Tochter von Hollywood-Ikone Arnold Schwarzenegger (76) meldet sich zum Jubiläum auf Instagram zu Wort. Wie Pratt deutet sie zu einem gemeinsamen Foto an, dass gerade Humor eine sehr wichtige Rolle in der Beziehung zu spielen scheint. "Fünf Jahre voller Lachen und Liebe. Ich liebe dich! Alles Gute zum Jahrestag", erklärt sie.

Das Paar hatte Anfang 2019 öffentlich gemacht, dass es sich verlobt hat. Die Hochzeit der beiden erfolgte am 8. Juni des selben Jahres. Das große Familienglück machten sie mit zwei gemeinsamen Töchtern perfekt, die 2020 und 2022 zur Welt gekommen sind. Pratt brachte zudem einen Sohn mit in die Beziehung, der aus einer vorangegangenen Ehe des Schauspielers mit seiner Kollegin Anna Faris (47) stammt.