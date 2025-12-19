Musik Chris Rea komponierte Weihnachtsklassiker während eines Fahrverbots

Chris Rea live performance December 2014 Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2025, 14:00 Uhr

Chris Rea hatte gerade ein Fahrverbot erhalten, als er ‚Driving Home For Christmas‘ schrieb.

Der 74-jährige Singer-Songwriter ist vor allem für den Weihnachtshit aus dem Jahr 1986 bekannt, den er ursprünglich für Van Morrison geschrieben hatte. Er selbst hält seinen Weihnachtsklassiker für einen „frustrierenden“, aber auch „hoffnungsvollen und tröstlichen“ Song.

Er sagte gegenüber der Zeitung ‚Daily Express‘: „Es ist lustig, denn ich hatte gerade mein Führerschein verloren, als ich ihn schrieb. Aber ich fühlte mich zu dieser Zeit auch gut, und die Leute sagen, dass sie diese ansteckende gute Laune hören können, wenn sie ihn hören. Der Song erzählt eine Geschichte, die jeder nachempfinden kann: Man steckt im Stau fest, obwohl man eigentlich nur nach Hause zu seinen Lieben möchte. Alle Menschen im Land machen zur gleichen Zeit dasselbe. Es ist ein frustrierender Song, aber auch hoffnungsvoll und tröstlich.“ Rea erzählte, wie er andere Autofahrer zum Lachen bringt, wenn sie sehen, wie er im Stau sein eigenes Weihnachtslied schmettert. „Ich singe es immer noch anderen Autofahrern vor, wenn ich auf der Autobahn im Stau stecke. Sie lieben das!“

Der Star hat im Laufe der Jahre mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt, darunter ein Schlaganfall im Jahr 2016, der zu Sprachstörungen führte, und die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Behandlung führte dazu, dass er an Diabetes erkrankte, was bedeutet, dass er sich täglich Insulin spritzen muss. Rae erholt sich jedoch langsam und hat nicht vor, in nächster Zeit mit dem Komponieren neuer Songs aufzuhören. Er gibt zu: „Ich habe noch jede Menge Musik in mir.“