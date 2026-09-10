Film Chris Rock will ‚Madagascar 4‘ drehen

Chris Rock - December 2023 - Getty Images - Headliners Only New York Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2026, 11:00 Uhr

Chris Rock lieh dem Zebra Marty im englischen Original der 'Madagascar'-Filmreihe seine Stimme.

Chris Rock möchte einen vierten ‚Madagascar‘-Film machen.

Der 61-jährige Comedian lieh dem Zebra Marty im englischen Original des Animationsfilms ‚Madagascar‘ aus dem Jahr 2005 seine Stimme. Auch in den Fortsetzungen ‚Madagascar 2‘ aus dem Jahr 2008 und ‚Madagascar 3: Flucht durch Europa‘ aus dem Jahr 2012 sowie in Kurzfilmen wie ‚Fröhliches Madagascar‘ von 2009 und ‚Verrücktes Madagascar‘ von 2013 war er zu hören. Nun möchte Rock zur DreamWorks-Filmreihe zurückkehren.

Dabei scherzte er, dass er nach seiner Scheidung von Schauspielerin Malaak Compton-Rock im August 2016 nach 20 Jahren Ehe nicht mehr über sein „Madagascar-Geld“ verfüge. Im Gespräch mit ‚Variety‘ verriet der Entertainer: „Ich habe Marty, das Zebra, in ‚Madagascar‘ gespielt. Alle sind wirklich gut. Es ist wahrscheinlich der größte Film, in dem ich je mitgespielt habe. Wir haben drei davon gemacht. Ich bete zu Gott, dass wir noch einen weiteren machen, in einer Welt, in der alles neu aufgelegt wird.“ Dann witzelte e er: „Versteht ihr, dass ich mich scheiden ließ? Ich habe kein ‚Madagascar‘-Geld mehr.“

Rock fuhr fort: „Wir haben nur drei gemacht. Von ‚Ice Age‘ gibt es fünf. Fünf! Okay? Ich brauche noch einen ‚Madagascar‘. Es ist an der Zeit!“ Im ersten ‚Madagascar‘-Film geht es um Marty, den Löwen Alex (Ben Stiller), die Giraffe Melman (David Schwimmer) und das Nilpferd Gloria (Jada Pinkett Smith), die nach ihrer Flucht aus dem Central Park Zoo in New York auf der Insel Madagaskar stranden. In der Fortsetzung stranden die vier in Afrika, nachdem ihr Flugzeug auf dem Weg zurück nach New York dort notlanden muss.

Im dritten Teil reisen die vier Freunde durch Europa, während sie von der unerbittlichen Tierschutzbeauftragten Captain Chantel DuBois (Frances McDormand) verfolgt werden. Schließlich schließen sie sich einem Wanderzirkus an, um sich zu verstecken und einen Weg zurück nach New York zu finden. DreamWorks hat einen vierten ‚Madagascar‘-Film bislang nicht ausgeschlossen.

Die Regisseure Tom McGrath und Eric Darnell erklärten jedoch, dass ein weiteres Abenteuer mit Marty, Alex, Melman und Gloria nur dann zustande kommen werde, wenn es eine gute Geschichte zu erzählen gibt. Laut ‚Animation Scoop‘ sagte McGrath: „Es muss eine Geschichte sein, die es wert ist, als Fortsetzung erzählt zu werden, damit es nicht einfach nur darum geht, Geld zu machen. Eric und ich lieben diese Figuren, und sie haben noch jede Menge Leben in sich.“ Darnell fügte hinzu: „Wir haben Ideen. Wir werden sehen.“