Musik Chris Stapleton: Er gewann fast alles bei den CMAs

Chris Stapleton - Nov 2024 - 58th Annual CMA Awards - Bridgestone Arena - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2024, 11:00 Uhr

Chris Stapleton war der große Gewinner bei den Country Music Association Awards 2024.

Der 46-jährige Sänger gewann die Preise für „Single des Jahres“ und „Song des Jahres“ für ‚White Horse‘ und wurde am Mittwoch (20. November) auch als „Männlicher Sänger des Jahres“ ausgezeichnet. Er setzte sich damit gegen die Konkurrenz von Luke Combs, Jelly Roll, Cody Johnson und Morgan Wallen durch.

Chris vergaß vor lauter Aufregung dann sogar, in seiner ersten Dankesrede seiner Frau Morgane (41) zu danken, aber er stellte sicher, dass er diesen schweren Fehler bei seinem zweiten Sieg korrigierte. Er sagte: „Ich bin wirklich verblüfft. Vielen Dank dafür. Ich schulde meiner Frau eine Entschuldigung. Auch diese letzte Auszeichnung widme ich ihr. Es ging einfach so schnell. All meine Musik, ich verdanke ihr wirklich viel, also danke ich ihr für ihre Unterstützung.“

Derweil nahm Lainey Wilson den Preis als „Sängerin des Jahres“ mit nach Hause, nachdem sie Kelsea Ballerini, Ashley McBryde, Megan Moroney und Kacey Musgraves ausgestochen hatte, während Old Dominion die Auszeichnung als „Gesangsgruppe des Jahres“ bekam. ‚Last Night‘-Sänger Morgan Wallen wurde zum „Entertainer des Jahres“ gekürt, war aber bei der Zeremonie zur Entgegennahme seines Preises nicht anwesend, so dass Moderator Jeff Bridges ihn in seinem Namen entgegennahm.

Die vollständige Liste der Gewinner:

Entertainer of the Year

Morgan Wallen

Single of the Year

’White Horse’ – Chris Stapleton

Album of the Year

‚Leather‘ – Cody Johnson

Song of the Year

’White Horse’ Songwriters: Chris Stapleton, Dan Wilson

Female Vocalist of the Year

Lainey Wilson

Male Vocalist of the Year

Chris Stapleton

Vocal Group of the Year

Old Dominion

Vocal Duo of the Year

Brooks + Dunn

Musical Event of the Year

’you look like you love me’ – Ella Langley (feat. Riley Green)

Musician of the Year

Charlie Worsham – Guitar

Music Video of the Year

’Wildflowers and Wild Horses’ – Lainey Wilson, Director: Patrick Tracy

New Artist of the Year

Megan Moroney