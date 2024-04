So gar nicht glamourös Fünf Stunden Verspätung: Chrissy Teigen schläft am Flughafen Chrissy Teigen hat ein Millionenvermögen – und reist trotzdem nicht gerade luxuriös. Beim Flug aus dem Familienurlaub in Thailand zurück in die USA ging einiges schief. Das Model musste sogar am Flughafen schlafen.