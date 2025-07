Stars Christian Horner von Red Bulls F1-Team entlassen

Christian Horner - May 2025 - Avalon - Red Bull F1 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2025, 18:00 Uhr

Christian Horner wurde nach 20 Jahren an der Spitze des Formel-1-Teams von Red Bull entlassen.

Der 51-jährige F1-Boss – Ehemann von ‚Spice Girls‘-Star Geri Horner – leitete ‚Red Bull Racing‘ seit 2005, doch am Mittwochmorgen (9. Juli) wurde er mit sofortiger Wirkung von seinem Posten abberufen.

Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sagte in einer Erklärung: „Wir möchten Christian Horner für seine außergewöhnliche Arbeit in den letzten 20 Jahren danken. Mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner Erfahrung, seinem Fachwissen und seinem innovativen Denken war er maßgeblich daran beteiligt, Red Bull Racing zu einem der erfolgreichsten und attraktivsten Teams in der Formel 1 zu machen. Danke für alles, Christian – du wirst für immer ein wichtiger Teil unserer Teamgeschichte bleiben.“ Horner wird durch Laurent Mekies ersetzt, der die Rolle des CEO von ‚Red Bull Racing‘ übernimmt, nachdem er zuvor Teamchef des Schwesterteams ‚Racing Bulls‘ war.

Horner stand dem Team seit dessen Gründung im Jahr 2005 vor – was ihn zum dienstältesten Teamchef der Formel 1 machte – und führte es zu sechs Konstrukteurs-Titeln und acht Fahrer-Weltmeisterschaften. Allerdings wurde seine Karriere im vergangenen Jahr von Kontroversen überschattet, nachdem das Motorsportteam eine Untersuchung wegen angeblich unangemessenen Verhaltens Horners gegenüber einer weiblichen Kollegin einleitete. Die erste Untersuchung sprach Horner frei, und eine Berufung gegen die Ergebnisse wurde später abgewiesen. Horner – der alle Vorwürfe bestritt – sagte gegenüber ‚Sky Sports News‘: „Offensichtlich war das ein äußerst gründlicher Prozess, und natürlich war ich erleichtert, als die Berufung abgeschlossen und die Beschwerde abgewiesen wurde.“

Die Bekanntgabe von Horners Entlassung erfolgte kurz nach einem enttäuschenden Ergebnis beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone am vergangenen Wochenende, bei dem Max Verstappen nur den fünften Platz belegte. Horner machte im Anschluss das Wetter verantwortlich und sagte gegenüber Reportern: „Keine der Vorhersagen, die wir gesehen haben, zeigte, dass der Regen so stark und so spät kommen würde. Es war ein schwieriges Rennen, und wäre es zwei Stunden später gewesen, hätte es vielleicht anders ausgesehen, aber es wäre sehr schwer gewesen, die McLarens zu schlagen.“