Musik Melanie C: Glastonbury Festival-Auftritt der Spice Girls wäre der ‚Höhepunkt‘

Spice Girls - Cannes Film Festival - 1997 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2026, 18:00 Uhr

Melanie C sagt, ein Auftritt der Spice Girls beim Glastonbury Festival wäre 'der Höhepunkt', während sie über die anhaltende Chemie der Gruppe nachdachte.

Melanie C sagt, ein Auftritt der Spice Girls beim Glastonbury Festival wäre „der Höhepunkt“.

Sporty Spice hat die langjährigen Glastonbury-Ambitionen der Girlgroup bekräftigt, während sie über die anhaltende Chemie der Gruppe nachdachte, und besteht darauf, dass sie weiterhin die Pyramid Stage erobern wollen. Die Sängerin betonte, dass sie diesen Traum noch immer „manifestiert“, damit er Realität wird.

Im Gespräch mit der ehemaligen Spice-Girls-Publizistin Nicki Chapman für ihre ‚Pop Idols‘-Reihe bei Magic Radio blickte die Sängerin – die sich aktuell auf die Veröffentlichung ihres neuen Soloalbums ‚Sweat‘ vorbereitet – auf die Höhen, den Druck und das Chaos des Lebens in der größten Girlgroup der Welt zurück. Sie reflektierte außerdem die Herausforderungen, sich in den Jahren danach eine Soloidentität aufzubauen. Mel C sagte, die Chemie der Gruppe sei unverändert: „Es gibt etwas an der Dynamik der Spice Girls – wenn wir zusammen in einem Raum sind, ist es elektrisierend. Das passiert bis heute noch … da ist etwas Magisches an diesen fünf Persönlichkeiten.“

Die 52-jährige Sängerin – deren Bandkolleginnen Emma Bunton (Baby Spice), Geri Horner (Ginger Spice), Mel B (Scary Spice) und Victoria Beckham (Posh Spice) sind – sprach auch über die kritische Beobachtung, der sie in den 90ern und frühen 2000ern ausgesetzt waren. Sie sagte, die Kultur damals sei „wirklich hart für jeden gewesen, der in der Öffentlichkeit steht“ und die Behandlung, die sie erfahren hätten, „würde heute nie passieren“. Sie gab zu, dass sie einmal versucht habe, sich von ihrer Sporty-Spice-Persona zu distanzieren, indem sie ihr Aussehen und ihren Stil veränderte, um als Individuum wahrgenommen zu werden. Melanie sagte: „Alles, was du tust, ist halb entschuldigend, weil jeder die Spice Girls will.“ Erst bei ihrer Tour 2019 – ohne Posh – habe sie es vollständig angenommen, „all diese Dinge“ zu sein.

Sie sprach auch über ihre DJ-Karriere, die ihr „eine ganz neue Welt eröffnet“ und die Art und Weise verändert habe, wie sie Musik erlebt. Doch Glastonbury beschrieb sie als ultimatives Ziel: „Glastonbury wäre der Höhepunkt, es ist ein Punkt auf der Bucket List. Spice Girls, Pyramid Stage – ich denke gern, dass das irgendwann passieren wird. Ich manifestiere sehr stark, dass es passieren wird.“