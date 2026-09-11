Stars Christian Ulmen gibt Anteile an Produktionsfirma ab

Christian Ulmen - August 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2026, 14:00 Uhr

Christian Ulmen hat seine Anteile an einer Produktionsfirma abgegeben.

Nach monatelangen Verhandlungen ist die geschäftliche Verbindung zwischen Christian Ulmen und der Produktionsfirma Pyjama Pictures beendet.

Der Schauspieler und Regisseur ist inzwischen nicht mehr an dem Unternehmen beteiligt. Das geht aus dem Handelsregister hervor, wie das Branchenportal ‚DWDL.de‘ berichtet. Auslöser für die Entwicklung waren Vorwürfe seiner früheren Ehefrau Collien Fernandes, über die im März 2026 der ‚Spiegel‘ berichtet hatte. Fernandes erhob dabei schwere Anschuldigungen gegen Ulmen. Unter anderem warf sie ihm vor, über einen längeren Zeitraum Fakeprofile in ihrem Namen erstellt und darüber Männer kontaktiert zu haben. Dabei sollen auch sexuelle Inhalte verschickt worden sein.

Pyjama Pictures reagierte auf die Berichterstattung und nahm Gespräche über eine mögliche Rückgabe von Ulmens Firmenanteilen auf. Zwischenzeitlich eskalierte die Situation juristisch. Es kam zu einer Klage, ein Gerichtstermin wurde angesetzt und schließlich kurzfristig wieder abgesagt. Nun ist dieser Streit offenbar endgültig beendet.

Zuletzt hielt Ulmen 22,5 Prozent an Pyjama Pictures. Diese Anteile befinden sich inzwischen bei der Seven.One Studios GmbH. Eine Sprecherin der Seven.One Studios bestätigte gegenüber ‚DWDL.de‘: „Christian Ulmen ist nicht länger Teilhaber der Pyjama Pictures GmbH. Der rechtliche Prozess diesbezüglich ist abgeschlossen.“ Ob im Rahmen der Trennung Geld an Ulmen geflossen ist, blieb offen. Bereits seit 2023 hatte er keine Geschäftsführerposition mehr bei Pyjama Pictures inne. Die Produktionsfirma gehört zur ProSiebenSat.1-Gruppe.

Unklar ist dagegen weiterhin, was aus Ulmens jüngstem Fernsehprojekt wird. Die Serie ‚The Au Pair‘ ist bereits vollständig produziert. Ulmen war daran nicht nur als Hauptdarsteller beteiligt, sondern arbeitete auch als Autor und Regisseur an dem Projekt. Die Handlung weist laut den vorliegenden Informationen angeblich Parallelen zu den Vorwürfen von Fernandes auf. Eine Ausstrahlung steht deshalb vorerst nicht bevor. Gegenüber ‚DWDL.de‘ erklärte die Sprecherin der Seven.One Studios: „Eine Ausstrahlung der Serie ist bis auf Weiteres nicht geplant.“ Zu den konkreten Anschuldigungen seiner Ex-Frau hat sich Ulmen bislang nicht ausführlich geäußert.