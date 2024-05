Rührender Backstage-Moment Christina Aguilera dankt Billie Eilish aus tiefstem Herzen

Christina Aguilera, hier in Los Angeles, ist Billie Eilish dankbar. (rho/spot)

SpotOn News | 23.05.2024, 23:31 Uhr

Bei der Präsentation ihres neuen Albums verzaubert Billie Eilish mit ihrer Herzlichkeit die Tochter von Pop-Ikone Christina Aguilera. Ein bewegender Moment, für den Aguilera ihrer Kollegin zutiefst dankbar ist.

Christina Aguilera (43) teilt auf ihrem Instagram-Account ein süßes Video von Billie Eilish (22), in dem sich die Sängerin für Autogrammwünsche und Fotos mit einem jungen Fan ausreichend Zeit nimmt. Das aufgeregte Mädchen in den dunklen Videosequenzen, die bei der Vorstellung des neuen Albums "Hit Me Hard and Soft" der gefeierten Songwriterin aufgenommen wurden, ist nämlich Aguileras Tochter Summer (9).

Für diese Herzlichkeit ist Christina Aguilera ihrer jungen Kollegin zutiefst dankbar und stellt den emotionalen Moment ins Netz. "Danke, dass du die ganze Welt meiner Tochter bist", postet die 43-Jährige auf ihrem Profil.

Ritterschlag für Billie Eilish

"Ich schätze deine Freundlichkeit. Danke, dass du ihr Plakat unterschrieben hast. Wir sind beide riesige Fans", gibt Aguilera vor ihren rund 9,6 Millionen Followern anerkennend zu. Glückwunsche zum neuen Album runden die Nachricht an die "Bad Guy"-Chartstürmerin ab. Ehrenwerte Worte von einer Künstlerin, die seit ihrem Durchbruch 1998 zu den Musikikonen des Pop-Genres gehört.

Die grammy- und oscarprämierte Musikerin möchte nicht nur die Welt der neunjährigen Promitochter zu einem besseren Ort mit ihren Songs machen. Seit 2014 lebt Billie Eilish außerdem vegan. 2019 rief die Sängerin via Instagram ihre Fans auf, den Fleischkonsum einzuschränken und wurde 2021 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.

2025 wird Eilish vier Konzerte in Deutschland spielen. Am 2. Mai tritt sie in Hannover auf, am 9. Mai in Berlin und am 29. sowie 30. Mai in Köln.