Musik Kylie Minogue: Sie plant eine Stadionshow Kylie Minogue erzählte, dass sie eine Stadionshow planen würde. Die 55-jährige Popsängerin absolvierte seit dem Beginn ihrer Musikkarriere in den späten 1980er-Jahren insgesamt 19 Konzerttourneen und befindet sich aktuell in einer kurzen Pause von ihrer ‚More Than Just a Residency‘-Künstlerresidenz im The Venetian in Las Vegas, wobei sie findet, dass es der richtige Zeitpunkt sein […]