Stars Christina Applegate leidet an Nierenentzündung

Christina Applegate - Screen Actors Guild Award 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2025, 11:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin begab sich wegen starker Schmerzen ins Krankenhaus, wo eine Nierenentzündung festgestellt wurde.

Christina Applegate wurde wegen einer Nierenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die ‚Dead To Me‘-Darstellerin berichtete, dass sie während einer Europareise plötzlich krank wurde und an starken Schmerzen und Magenproblemen litt. Nach der Rückkehr nach Los Angeles ließ sie sich sofort in ein Krankenhaus einweisen, um sich durchchecken zu lassen und „Antworten“ zu bekommen, da sie vor Schmerzen regelrecht „geschrien“ habe.

In einer Folge ihres ‚MeSsy‘-Podcasts, die sie direkt aus dem Krankenhausbett aufnahm, erzählte Christina: „Ich habe gesagt: ‚Ich will aufgenommen werden. Ich bleibe hier, weil ich Antworten will. Ich will jeden Test, den es gibt – oder auch die, an die man noch gar nicht gedacht hat – und ich will, dass sie gemacht werden.'“

Zunächst habe die Schauspielerin gedacht, ihr Blinddarm würde platzen. Doch ein CT-Scan ergab, dass sie an einer Nierenentzündung litt, die sich bereits auf beide Seiten ausgebreitet hatte. „Ich dachte: ‚Okay, mein Blinddarm platzt'“, gestand die 53-Jährige. „Der Schmerz von meinem Rücken bis nach vorne war so schlimm. Ich habe geschrien, und sie haben mir um zwei Uhr morgens ein Notfall-CT angeordnet.“ Wegen der Nierenentzündung bekomme sie Antibiotika.

Christina gab zu, dass sie emotional sehr mitgenommen sei: „Ich halte gerade eine Tüte voller Tränen zurück… Manchmal falle ich den Pflegerinnen wie ein Freak in die Arme und weine einfach.“ Inzwischen wurde sie medizinisch behandelt und aus dem Krankenhaus entlassen, um sich zu Hause weiter zu erholen.

In einem Statement gegenüber ‚People‘ berichtete der Star: „Ich bin wieder zu Hause und wurde wegen der Nierenentzündung behandelt. Was mein Magenproblem angeht – das ist noch in Arbeit. Ich war sieben Tage dort.“ 2021 hatte Christina die Diagnose Multiple Sklerose erhalten – eine chronische Autoimmunerkrankung, die das Gehirn und zentrale Nervensystem betrifft.