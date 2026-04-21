Stars Christina Applegate meldet sich nach Klinikaufenthalt kämpferisch zurück

Christina Applegate - Screen Actors Guild Award 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2026, 09:00 Uhr

Christina Applegate hat erklärt, dass sie in ihrem Kampf um ihre Gesundheit „jeden Tag stärker und besser“ werde.

Die 54-jährige Schauspielerin aus ‚Eine schrecklich nette Familie‘ wurde Berichten zufolge letzten Monat in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert, wobei unklar bleibt, ob dieser Krankenhausaufenthalt in direktem Zusammenhang mit ihrer im August 2021 bekannt gegebenen Diagnose Multiple Sklerose stand.

Nun hat sie ihren Fans auf Instagram in einem Post geschrieben: „Danke für die vielen liebevollen Worte und guten Wünsche. „Gesundheitliche Probleme sind für mich nichts Neues, aber ich bin eine starke Frau und werde jeden Tag stärker und besser. Ich nehme mir gerade etwas Zeit, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren, aber ich melde mich bald wieder mit Neuigkeiten.“

Applegate hat bereits zuvor in Interviews und in ihrem Podcast ‚MesSy‘, den sie gemeinsam mit Jamie-Lynn Sigler moderiert, öffentlich über ihre Erkrankung gesprochen. Ein Insider berichtete der ‚Daily Mail‘: „Bei jedem Rückschlag hat jeder, wenn wir realistisch sind, im Hinterkopf, dass es vielleicht kein Morgen mit ihr geben wird.“ Er fügte hinzu: „Christina ist eine Kämpfernatur, aber ihr Kampf gegen MS ist tückisch. Sie hat bessere Tage und wirklich schlechte Tage – sie hat keine großartigen Tage. Sie hat immer mit irgendetwas zu kämpfen. Das ist furchtbar.“