Stars Große Sorge um Christina Applegate

Christina Applegate - Screen Actors Guild Award 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2026, 09:00 Uhr

Christina Applegates Freunde befürchten Berichten zufolge das Schlimmste, da sie weiterhin mit Multipler Sklerose lebt.

Die 54-jährige Schauspielerin aus ‚Eine schrecklich nette Familie‘ wurde Berichten zufolge letzten Monat in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert, wobei unklar bleibt, ob der Krankenhausaufenthalt in direktem Zusammenhang mit ihrer im August 2021 bekannt gegebenen Diagnose Multiple Sklerose stand.

Applegate, bekannt für ihre Rollen in einer Reihe von Fernseh- und Filmprojekten, darunter ‚Eine schrecklich nette Familie‘, hat in Interviews und in ihrem Podcast ‚MesSy‘, den sie gemeinsam mit Jamie-Lynn Sigler moderiert, öffentlich über ihre Erkrankung gesprochen. Ein Insider berichtete der ‚Daily Mail‘: „Bei jedem Rückschlag – wenn wir realistisch sind – hat jeder im Hinterkopf, dass es vielleicht kein Morgen mit ihr geben wird.“ Der Insider fügte hinzu: „Christina ist eine Kämpfernatur, aber ihr Kampf gegen MS ist tückisch. Sie hat bessere Tage und wirklich schlechte Tage – sie hat keine großartigen Tage. Sie hat immer mit irgendetwas zu kämpfen. Das ist furchtbar.“ Und weiter. „Aber wenn sie die Dinge positiv betrachtet, fühlt sie sich in dem Moment besser, weil sie so viele Freunde hat, die für sie da sind, um ihr zuzuhören, mit ihr zu weinen und alles dazwischen.“

Eine Sprecherin von Applegate lehnte es ab, nähere Angaben zu einem möglichen Krankenhausaufenthalt zu machen. Christina hat mit ihrem Ehemann Martyn LeNoble (56) eine gemeinsame Tochter, die 13-jährige Sadie LeNoble.