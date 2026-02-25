Stars Christina Applegate wegen MS weitgehend ans Schlafzimmer gebunden

25.02.2026

Die Schauspielerin enthüllt, dass sie ihre Zeit größtenteils im Bett verbringen muss.

Christina Applegate ist im Zuge ihres Kampfes gegen Multiple Sklerose (MS) größtenteils an ihr Schlafzimmer gebunden.

Die 54-jährige Schauspielerin machte ihre Diagnose im Jahr 2021 öffentlich und schilderte nun, wie stark die Erkrankung ihren Alltag beeinflusst. Im Gespräch über ihre 15-jährige Tochter Sadie, die sie mit ihrem Ehemann Martyn LeNoble hat, offenbarte Christina gegenüber ‚People‘: „Ich möchte sie [zur Schule] bringen; das ist meine liebste Aufgabe. Es ist die einzige Zeit, die wir ganz für uns allein haben.“

Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Ich sage mir: ‚Bring sie einfach sicher hin und fahr nach Hause, damit du wieder ins Bett kannst.‘ Und genau das mache ich.“ Christina räumte ein, dass ihr Leben „nicht geschniegelt“ sei. Ihr sei es sehr wichtig, offen über ihre Erkrankung zu sprechen. „Das Leben von Menschen, entschuldigt den Ausdruck, ist manchmal verdammt besch***en. Deshalb bin ich so ehrlich und unverblümt, wie ich nur kann“, erklärte sie.

Anfang des Monats startete Christina zudem eine neue Online-Plattform für Menschen mit MS.

Mit ‚Next in MS‘ möchte sie Betroffenen die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen zu teilen. Auf der Website heißt es: „Mit Multipler Sklerose zu leben, ist nicht leicht. Christina Applegate hat das nie beschönigt. Sie sprach offen über Schmerzen, Erschöpfung, Frustration – selbst über die Dinge, die man kaum laut auszusprechen wagt.“

Mit der Plattform möchte sich die ‚Bad Moms‘-Darstellerin mit anderen Betroffenen vernetzen. „Erhasche einen Einblick in das, was Christina lernt, während sie das nächste Kapitel ihrer Reise mit MS erkundet – das Gute, das Schlechte und das Hässliche“, heißt es weiter.