Stars Christina Applegate zeigt sich erstmals seit Krankenhausaufenthalt wieder im Video

Christina Applegate - Instagram - September 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2026, 15:30 Uhr

Christina Applegate hat sich erstmals seit ihrem längeren Krankenhausaufenthalt wieder in einem Instagram-Video gezeigt.

Die 54-jährige Schauspielerin präsentierte darin ihre frisch gefärbten Haare – und nahm mit Humor auch einen kleinen Makel auf ihrer Wange zur Kenntnis. Bei Applegate wurde 2021 Multiple Sklerose diagnostiziert. Im März dieses Jahres war sie in ein medizinisches Zentrum in Los Angeles eingeliefert worden und soll dieses im August wieder verlassen haben.

In ihrem neuen Clip zeigte sich der ‚Dead to Me‘-Star in einem grau-schwarzen Tanktop, schwarzem Hoodie und Jeans. Vor allem ihr strahlendes Lächeln sorgte bei den Fans für Freude. „Frisch gefärbte Haare, neuer seltsamer Fleck auf meiner Wange, haha“, schrieb Applegate zu dem Video. Bei ihrem Stylisten Dave Stanwell bedankte sie sich dafür, ihren „trüben Tag“ aufgehellt zu haben. Gleichzeitig schickte sie ihren Followern „ganz viel Liebe“. Auch zahlreiche prominente Freunde reagierten auf den Beitrag. Henry Winkler bezeichnete Applegate als „wirklich kraftvoll“, während Octavia Spencer und Andy Cohen ihre Begeisterung über den neuen Look mit Feuer-Emojis zum Ausdruck brachten.

Warum Applegate mehrere Monate medizinisch behandelt wurde, ist weiterhin nicht öffentlich bekannt. Insbesondere ist nicht bestätigt, ob der Krankenhausaufenthalt unmittelbar mit ihrer Multiplen Sklerose zusammenhing. Nachdem erste Berichte über ihren Gesundheitszustand bekannt geworden waren, hatte sich die Schauspielerin bereits bei ihren Fans für die zahlreichen Genesungswünsche bedankt. „Gesundheitliche Probleme sind für mich ein ständiger Begleiter, aber ich bin eine starke Frau und werde jeden Tag stärker und gesünder“, schrieb sie damals auf Instagram. Sie nehme sich vorerst Zeit, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren, versprach aber zugleich: „Schon bald werde ich zurück sein und mehr zu sagen haben.“

Applegate spricht seit ihrer MS-Diagnose regelmäßig öffentlich über ihren Gesundheitszustand. Sowohl in Interviews als auch in ihrem gemeinsam mit Jamie-Lynn Sigler moderierten Podcast ‚MesSy‘ hat sie offen über die körperlichen und emotionalen Herausforderungen der Erkrankung gesprochen. Ein nicht namentlich genannter Insider beschrieb Applegates Situation gegenüber der ‚Daily Mail‘ zuletzt als wechselhaft. Die Schauspielerin habe bessere und sehr schlechte Tage und müsse sich immer wieder mit neuen Beschwerden auseinandersetzen. Gleichzeitig könne Applegate auf einen engen Freundeskreis zählen, der sie durch schwierige Phasen begleite. Gerade diese Unterstützung helfe ihr dabei, positivere Momente zu finden – sei es durch Gespräche, gemeinsames Weinen oder einfach dadurch, dass jemand für sie da sei.