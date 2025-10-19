Stars Christina Hänni: So herausfordernd ist ihr Alltag als Mama

Christina Luft - Christina Haenni - Avalon - 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2025, 11:02 Uhr

Die 'Let's Dance'-Profitänzerin gesteht, wie schwierig es ist, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen.

Christina Hänni gibt einen ehrlichen Einblick in ihr Familienleben.

Die ‚Let’s Dance‘-Profitänzerin wurde im Juni 2024 zum ersten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem Mann Luca Hänni kümmert sie sich seitdem liebevoll um die gemeinsame Tochter. Allerdings ist die Mutterrolle nicht immer einfach. Darüber sprach die 35-Jährige nun im Podcast ‚Don’t Worry Be Hänni‘, den sie mit Luca betreibt.

„Wir kommen jetzt in die nächste Phase. Das erste Mal Nein sagen, Charakter zeigen – das kommt jetzt alles“, erzählte Christina über ihre Tochter, die mittlerweile im Kleinkindalter ist. Ihr Alltag als Mutter ist manchmal ganz schön herausfordernd. „Ich bin in der Mama-Phase und habe damit genug zu tun. Bin jetzt in der Phase, in der ich ein bisschen verwirrt bin in meinem Leben“, gestand die TV-Beauty.

Besonders schwierig findet sie es, Familie und Karriere zu jonglieren. „Du hast immer das Gefühl, du musst beides können“, offenbarte Christina. Ihr Beruf als Influencerin werde oft unterschätzt, dabei handle es sich um einen „Vollzeitjob“. Die brünette Schönheit betonte: „Heutzutage steckt in diesem Beruf so viel Arbeit drin.“

Ihre kleine Maus steht für Christina stets an erster Stelle. Deshalb sagte sie auch ihre Teilnahme an der großen ‚Let’s Dance‘-Tour ab, die im November startet. Währenddessen befindet sich Ehemann Luca nämlich auf Live-Tour. Für ihre Tochter bringt sie das Opfer jedoch gerne. Dass das Baby-Alter jetzt vorbei ist, findet die Podcasterin gar nicht schlimm. „Es macht jetzt richtig Spaß, und davor war es teilweise schon sehr anstrengend“, räumte sie ein. Der Tanzprofi ergänzte: „Sie kommt jetzt in das Alter, in dem sie langsam Freude bekommt an Spielplätzen und am Hinausgehen, und das macht mega Freude.“