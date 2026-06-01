Stars Christina Hänni: So sehr litt sie unter fiesen Bodyshaming-Attacken

Christina Luft - Christina Haenni - Avalon - 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2026, 14:00 Uhr

Die 'Let's Dance'-Profitänzerin wirft einen emotionalen Blick zurück auf die letzten Jahre und enthüllt fiese Körperkritik.

Christina Hänni geht mit ihren Hatern ins Gericht.

Der ‚Let’s Dance‘-Profitänzerin folgen auf Instagram rund 374.000 Nutzer. Im Laufe der Jahre musste sie sich allerdings immer wieder mit Bodyshaming-Attacken auseinandersetzen. Das enthüllte die 36-Jährige nun in einem schonungslos offenen Instagram-Post. „Lasst mich euch zeigen, dass Kilos oder Kommentare absolut nichts aussagen“, schrieb sie zu einer Fotoreihe, die insgesamt 16 Bilder umfasst.

Zu Beginn ihrer Turnierkarriere habe sie trotz eines Gewichts von 49 Kilo als „kurvig“ gegolten. 2019 habe sie angefangen, exzessiv im Fitnessstudio zu trainieren, um sich von einer Trennung abzulenken. „Ich habe sexy Bilder gepostet, aber zuhause nur geweint“, gestand die 36-Jährige. Bei der ‚Let’s Dance‘-Tour im selben Jahr habe sie nur um die 50 Kilo gewogen. Doch die Außenwelt sah ihren inneren Schmerz nicht. „Ich habe seither nie wieder so viele Komplimente zu meiner Tanzfigur erhalten“, enthüllte die brünette Schönheit.

2020 verliebte sich Christina in ihren damaligen ‚Let’s Dance‘-Tanzpartner Luca Hänni, wodurch sich ihr Körperbild zum Positiven veränderte. Selbst da sei ihr Gewicht aber „immer Thema in den Kommentaren“ gewesen. Ausgerechnet während ihrer Schwangerschaft musste Christina dann mit böser Kritik an ihrem Aussehen klarkommen. „Nichts hinterlässt so viele Narben wie Bodyshaming während der Schwangerschaft“, klagte sie. Mit ihren 70 Kilo habe sie sich damals „wie eine Göttin gefühlt, weil ich meine Tochter unter dem Herzen getragen habe“.

Bereits acht Monate nach der Geburt sei ihr Gewicht dann auf 57 Kilo gesunken. Doch ihre Hater ließen sie nicht in Ruhe. „Ich bin wegen der Kommentare zu meiner Leistung und meines Gewichts durch die Hölle gegangen“, enthüllte die TV-Beauty. Selbst als sie nur 52 Kilo wog, hätten manche Fans spekuliert, ob sie wieder schwanger sei. Inzwischen macht sich Christina nichts mehr aus der Meinung anderer. „Ich bin verdammt stolz auf meine Entwicklung und deswegen zeige ich meinen Körper gerne“, betonte sie. Heute sei sie mit 57 Kilo „muskulös wie noch nie“ und wolle nie wieder für ein Ziel hungern.