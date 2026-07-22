Film Christopher Nolan: Deshalb verbietet er Ugg-Boots am Filmset

Christopher Nolan at Sink or Swim premiere - Avalon - 2018 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2026, 14:00 Uhr

Der 'Die Odyssee'-Regisseur verrät, wieso Schauspieler an seinen Filmsets keine Ugg-Boots tragen dürfen.

Christopher Nolan hat Ugg-Boots am Set von ‚Die Odyssee‘ verboten.

Der 55-jährige Regisseur hat im Laufe seiner Karriere eine Reihe von Regeln für Filmsets entwickelt. Nun erklärte er, warum er Filmstars das Tragen der beliebten kuscheligen Stiefel während der Dreharbeiten untersagt. Nolan – der bei ‚Die Odyssee‘ unter anderem mit Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, Zendaya und Charlize Theron arbeitete – sagte in der Sendung ‚CBS Mornings‘: „Ich möchte im Moment bleiben. Ich möchte, dass auch die Schauspieler im Moment bleiben. Für mich sind Ugg-Boots ein Zeichen für Modernität, so absurd das auch klingen mag.“

Trotzdem betonte Nolan, dass er grundsätzlich kein Problem mit Ugg-Boots außerhalb des Sets habe. „Manchmal kommen Schauspieler ans Set – weil das andere Schuhwerk unbequem ist – und tragen dann diese großen, flauschigen, bequemen Hausschuhe“, schilderte er. „Das Lustige ist: Man kann an einem Set mit jemandem stehen, der ein Mikrofon hält, eine riesige Kamera haben und überall Crewmitglieder um sich herum. Aber etwas wie das kann einen tatsächlich auf seltsame Weise aus der Realität herausreißen.“

Nolan verbietet seinen Darstellern außerdem, zwischen den Aufnahmen zu snacken. „Es ist wie, wenn jemand außerhalb des Bildausschnitts eine Tüte Chips isst. Es gibt bestimmte Dinge, die einen einfach daran erinnern, dass man sich in der echten Welt befindet – und nicht in der Welt, die wir für die Schauspieler erschaffen wollen“, berichtete er.

Unterdessen lobte Matt Damon Nolan kürzlich und erklärte, er sei von dessen Vision für ‚Die Odyssee‘ beeindruckt gewesen. Im Gespräch mit ‚Collider‘ erklärte der Hollywood-Star: „Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, die Vorstellungskraft, die nötig war, um diese Welt zu erschaffen, und wie durchdacht alles war. Er hat von unserem ersten Gespräch an darüber gesprochen: Es ist ein Mythos, es ist eine antike Welt, aber er wollte sie erden.“