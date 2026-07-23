Stars Chuck Lorre: ‚Schlechteste Wahl‘ aus ‚The Big Bang Theory‘ wird zum Helden des Spin-offs

Chuck Lorre Paleyfest April 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2026, 09:00 Uhr

Der Schöpfer von 'The Big Bang Theory' erklärt, warum Comicladen-Besitzer Stuart Bloom schon immer dazu bestimmt war, das neue Abenteuer des Franchises anzuführen.

Chuck Lorre hat erklärt, warum ausgerechnet eine der meistübersehenen Figuren aus ‚The Big Bang Theory‘ zum unerwarteten Helden des neuesten Kapitels des Franchise geworden ist.

Der 73-jährige TV-Produzent erweitert die Welt einer der erfolgreichsten Sitcoms der Fernsehgeschichte mit ‚Stuart Fails to Save the Universe‘, das am Donnerstag (23. Juli) bei HBO Max Premiere feiert. Im Mittelpunkt steht Stuart Bloom – obwohl die Figur auf den ersten Blick wohl die am wenigsten naheliegende Wahl wäre, um das Universum zu retten.

Anstatt sich auf Fanlieblinge wie Sheldon Cooper oder Leonard Hofstadter zu konzentrieren, dreht sich die zehnteilige Serie um den Comicladen-Besitzer Stuart, gespielt von Kevin Sussman. Nachdem er versehentlich eine Katastrophe im Multiversum auslöst, muss er die Realität wieder ins Gleichgewicht bringen. Das Projekt ist die jüngste Erweiterung des ‚The Big Bang Theory‘-Universums. Zuvor feierten bereits die Prequel-Serie ‚Young Sheldon‘, die 2024 endete, sowie das Spin-off ‚Georgie and Mandy‘ Erfolge. Die Originalserie zählt weiterhin zu den meistgesehenen Comedyserien im Wiederholungsprogramm.

Im Gespräch mit ‚People‘ erklärte Lorre, warum Stuart von Anfang an im Mittelpunkt der neuen Geschichte stand. „Er war die absolut schlechteste Wahl als Held dieser Geschichte – und genau deshalb war er die perfekte Wahl“, verriet er. Der 73-Jährige ergänzte, dass Kevin Sussmans Darstellung von Stuart die Entscheidung zusätzlich erleichtert habe. „Kevin Sussman ist, wie ihr sicher wisst, einfach ein brillanter Komödiendarsteller – jemand, dem man trotz seiner Schwächen die Daumen drückt. Man fiebert mit ihm mit“, sagte er.

In ‚The Big Bang Theory‘ wurde Stuart als sozial unbeholfener Besitzer des Comicladens dargestellt, den Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Howard Wolowitz und Raj Koothrappali regelmäßig besuchten. Obwohl er sich zu einer beliebten wiederkehrenden Figur entwickelte, blieb er während des größten Teils der zwölf Staffeln eher am Rand der zentralen Freundesgruppe.

Die neue Serie verabschiedet sich vom klassischen Sitcom-Format mit Studiopublikum, das ‚The Big Bang Theory‘ weltweit zum Erfolg machte. Stattdessen gerät Stuart nach der von ihm verursachten Multiversums-Katastrophe in ein Science-Fiction-Abenteuer. Gemeinsam mit seiner Freundin Denise, dem Geologen Bert Kibbler und dem Physiker Barry Kripke begibt er sich auf eine Mission und trifft dabei auf alternative Versionen bekannter Figuren aus dem Franchise.