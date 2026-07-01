Film Simu Liu übernimmt Rolle im Sci-Fi-Überlebensfilm ‚Homewrecker‘

Simu Liu - Thunderbolts - European Première - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2026, 11:00 Uhr

Simu Liu übernimmt Rolle im Sci-Fi-Überlebensfilm 'Homewrecker'.

Simu Liu wird in dem Science-Fiction-Überlebensfilm ‚Homewrecker‘ mitspielen.

Der ‚Avengers: Doomsday‘-Darsteller wird gemeinsam mit Allison Williams und Michelle Randolph in Xavier Gens‘ neuem Sci-Fi-Film vor der Kamera stehen. Wie ‚Deadline‘ berichtet, gehört auch ‚Under Paris‘-Schauspielerin Anaïs Parello zur Besetzung. Der Film wird bereits mit dem Sci-Fi-Horrorfilm ’10 Cloverfield Lane‘ von Paramount verglichen. Die Dreharbeiten zu ‚Homewrecker‘ sollen am 15. Juli in Paris beginnen, einen Tag nach dem französischen Nationalfeiertag, dem 14. Juli (Bastille-Tag).

Das Drehbuch stammt von Elisa Bell und Travis Gordon. Allison Williams und Michelle Randolph übernehmen neben Michael Rothstein, Samuel Hall und Zach Book außerdem die Rolle der Executive Producer. Margaret French Isaac, Denise Di Novi, Oliver Scherick, Warren Goz und John Zois werden den Film als Co-Produzenten begleiten. ‚Homewrecker‘ erzählt die Geschichte von drei Amerikanern, die sich zusammentun, um ein weltweites Katastrophenereignis zu überleben.

Anfang dieses Jahres erfüllte sich für Simu Liu außerdem ein lang gehegter Traum: Sein Broadway-Debüt. Er stand im Lyceum Theatre in New York in der preisgekrönten Komödie ‚Oh, Mary!‘ auf der Bühne. Vor seinem Debüt sagte der 37-Jährige gegenüber ‚PEOPLE‘: „Es war schon immer mein Traum, am Broadway zu spielen. Die Frage war für mich nie, ob ich es mache, sondern nur wann.“ Simu erklärte, dass der Zeitpunkt in seiner Karriere ideal gewesen sei. Er sagte: „Dieses Stück ist einfach perfekt für ein Broadway-Debüt. Es ist so originell und wunderbar – lustig, respektlos, albern, bewegend und charmant.“

Zuvor hatte Simu offen darüber gesprochen, dass er in jungen Jahren „verzweifelt nach der Anerkennung anderer“ gesucht habe. Auf die Frage, ob er sein jüngeres Ich möge, sagte Simu der Zeitung ‚The Independent‘: „Das ist sehr schwer … Ich glaube nicht. Ich war ständig damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie andere mich wahrnehmen. Als ich jünger war, war ich verzweifelt auf die Bewunderung anderer angewiesen.“