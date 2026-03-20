Stars Chuck Norris erleidet medizinischen Notfall auf Hawaii

Chuck Norris - Avalon 2018 - Dortmund Comic Con BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2026, 09:00 Uhr

Chuck Norris wurde Berichten zufolge ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Schauspiellegende erlitt am Mittwoch (18. März) laut TMZ auf der Insel Kauai in Hawaii einen „medizinischen Notfall“ – Details dazu sind noch nicht bekannt. Norris soll „bei guter Laune“ sein, und so wirkte er auch, als er kurz vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus mit einem Freund telefonierte und „Witze riss“, so das Medium. Der Vorfall ereignete sich neun Tage, nachdem der Star aus ‚Walker, Texas Ranger‘ seinen 86. Geburtstag gefeiert hatte und sagte, er sei dankbar für seine „gute Gesundheit“.

Norris, mit bürgerlichem Namen Carlos Ray Norris, feierte seinen Ehrentag mit einem am 10. März auf Instagram geteilten Video, in dem er beim Training mit einem Trainer zu sehen ist. Der Darsteller aus ‚The Expendables 2‘ versah den Clip mit dem Kommentar: „Ich werde nicht älter. Ich steige eine Stufe auf. Ich bin heute 86! Nichts geht über ein bisschen spielerische Action an einem sonnigen Tag, um sich jung zu fühlen. Ich bin dankbar für ein weiteres Jahr, gute Gesundheit und die Chance, weiterhin das zu tun, was ich liebe. Danke euch allen, dass ihr die besten Fans der Welt seid. Eure Unterstützung über all die Jahre bedeutet mir mehr, als ihr jemals wissen werdet.“