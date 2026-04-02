Stars Chuck Norris’ Familie kritisiert KI-Videos

Chuck Norris - Avalon 2018 - Dortmund Comic Con BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 10:30 Uhr

Chuck Norris’ Familie kritisiert KI-Videos, die 'falsche Informationen' über den verstorbenen Star verbreiten.

Die Familie von Chuck Norris hat Fans davor gewarnt, dass mehrere KI-generierte Videos im Umlauf sind, die „falsche und irreführende Informationen“ über den verstorbenen Star enthalten.

Die Actionfilm- und Kampfsportlegende, bekannt unter anderem durch ‚Walker, Texas Ranger‘, verstarb am 19. März im Alter von 86 Jahren. Seine Familie bittet darum, KI-basierte „erfundene Berichte über frühere gesundheitliche Probleme“ sowie „falsche Darstellungen familiärer Beziehungen“, die derzeit in sozialen Medien kursieren, nicht zu glauben. In einem Statement auf Chucks Instagram-Account hieß es: „Uns ist bewusst, dass seit Chucks Tod eine Reihe von KI-generierten Videos und Beiträgen online verbreitet werden, die falsche und irreführende Informationen über die Umstände seines Todes, seine Krankengeschichte und darüber enthalten, wer anwesend war. Diese Behauptungen sind völlig unwahr. Dazu gehören erfundene Berichte über frühere gesundheitliche Probleme sowie falsche Darstellungen familiärer Beziehungen.“

Die Angehörigen baten die Unterstützer des verstorbenen Stars, nur Informationen zu vertrauen, die „direkt“ von der Familie oder einem „offiziellen Vertreter der Familie“ stammen. Chucks Familie hatte seinen Tod im vergangenen Monat über seinen offiziellen Instagram-Account bestätigt. In der damaligen Erklärung hieß es: „Mit schwerem Herzen teilt unsere Familie den plötzlichen Tod unseres geliebten Chuck Norris gestern Morgen mit. Auch wenn wir die Umstände privat halten möchten, sollen Sie wissen, dass er im Kreis seiner Familie war und friedlich gegangen ist. Für die Welt war er ein Kampfsportler, Schauspieler und ein Symbol der Stärke. Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebevoller Vater und Großvater, ein unglaublicher Bruder und das Herz unserer Familie.“