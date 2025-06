Film Cillian Murphy: Er spielt in der ’28 Years Later‘-Fortsetzung mit

Cillian Murphy accepts the award for Best Actor in a Leading Role at 96th Oscars - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2025, 09:00 Uhr

Der Darsteller hat sich der Besetzung der Fortsetzung des Films angeschlossen.

Cillian Murphy hat sich der Besetzung der ’28 Years Later‘-Fortsetzung ‚The Bone Temple‘ angeschlossen.

Der 49-jährige Schauspieler hatte im Jahr 2002 im Originalfilm ’28 Days Later‘ die Rolle des Überlebenden Jim verkörpert.

Zuvor war bekanntgegeben worden, dass der Darsteller im kommenden Horrorfilm ’28 Years Later‘, der am 20. Juni als der erste Teil einer neuen Trilogie erscheinen wird, nicht mit dabei sein würde. Filmemacher Danny Boyle bestätigte jetzt aber, dass Murphy im Jahr 2026 im kommenden Film ‚The Bone Temple‘ mitspielen wird. Boyle erzählte in einem Gespräch mit ‚IGN‘: „Er wird im zweiten Teil mit dabei sein. Ich sollte aber nicht zu viel verraten.“ ’28 Years Later‘, in dem zudem Stars wie Ralph Fiennes, Jodie Comer, Jack O’Connell und Aaron Taylor-Johnson, mitspielen und ‚The Bone Temple‘ waren direkt hintereinander gedreht worden. Boyle räumte aber ein, dass der dritte Film noch nicht finanziert sei. Der Regisseur sagte: „Obwohl jede Geschichte in sich abgeschlossen ist, gibt es auch einen Überleitungsabschnitt zum nächsten Film. Es ist also sehr ehrgeizig. Wir haben noch nicht das Geld für den dritten Film.“