Film John Krasinski bestätigt Start der Dreharbeiten zu ‚A Quiet Place Part III‘

John Krasinski - NDZ/starmax/Famous - New York - May - 2025 - Fountain of Youth world premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2026, 18:00 Uhr

John Krasinski bestätigt Start der Dreharbeiten zu 'A Quiet Place Part III' – und es geht bald los.

John Krasinski wird schon in wenigen Tagen mit den Dreharbeiten zu ‚A Quiet Place Part III‘ beginnen.

Der 46-jährige Schauspieler und Regisseur gab ein großes Update zur kommenden Fortsetzung des Horrorfilms, in der seine Ehefrau Emily Blunt erneut mitspielt, ebenso wie Millicent Simmons, Noah Jupe und Cillian Murphy. Neu zum Cast stoßen Jack O’Connell, Katy O’Brien und Jason Clarke. Im Gespräch mit ‚Collider‘ erklärte Krasinski: „Wir beginnen in genau einer Woche mit den Dreharbeiten.“

Der Regisseur zeigte sich zugleich angespannt und voller Vorfreude: „So nervös und gestresst bin ich gerade. Es ist gut, dass ich durch andere Projekte abgelenkt bin. Es ist viel. Aber wir freuen uns sehr.“ Krasinski arbeitet aktuell auch an Tom Clancy’s ‚Jack Ryan: Ghost War‘ und nutzt dieses Projekt, um die Wartezeit zu überbrücken. Ein Hinweis darauf, dass der dritte Teil das Finale der Reihe sein könnte, lieferte er selbst: In einem Social-Media-Beitrag kombinierte er die Ankündigung der neuen Darsteller mit dem Song ‚One Last Time‘ aus dem Musical ‚Hamilton‘. Auch inhaltlich deutete er an, dass die Geschichte der Abbott-Familie abgeschlossen wird: „Für mich war das immer als Trilogie gedacht. Jetzt bekomme ich die Chance, dieses Kapitel zu beenden.“

Der Film, der am 30. Juli 2027 in die Kinos kommen soll, setzt die Geschichte in einer Welt fort, die von blinden außerirdischen Kreaturen mit extrem empfindlichem Gehör beherrscht wird. Neben der Hauptreihe erschien bereits das Prequel ‚A Quiet Place: Day One‘, inszeniert von Michael Sarnoski mit Lupita Nyong’o und Joseph Quinn in den Hauptrollen. Insgesamt spielten die bisherigen Filme rund 900 Millionen Dollar ein.