Stars Claudia Obert will 2027 ins Dschungelcamp

Claudia Obert - November 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2026, 14:00 Uhr

Die Reality-TV-Ikone scheut sich nicht vor der Herausforderung, im Dschungelcamp auf "Schlangen, Ratten, Mäuse" zu treffen.

Claudia Obert möchte bei der Jubiläumsstaffel von ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ dabei sein.

Die Unternehmerin bewarb sich öffentlich für die 20. Ausgabe des RTL-Dschungelcamps im Jahr 2027 und kündigte an, selbst vor unangenehmen Dschungelprüfungen nicht zurückzuschrecken. Unterstützung bekommt sie dabei von einem ehemaligen Teilnehmer.

In einem gemeinsamen Instagram-Video mit Schauspieler Stephen Dürr machte Obert ihre Ambitionen deutlich. „Sag Bescheid bei RTL!“, forderte sie ihren Begleiter auf. Dürr, der bereits bei der 19. Staffel mitwirkte, griff zum Telefon und wandte sich an Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob. „Dr. Bob, die Claudia möchte rein, sie möchte 2027 rein und sie möchte mich mitnehmen“, erklärte er in dem Clip.

Auch mögliche Begegnungen mit Tieren oder die Herausforderungen bei den Mahlzeiten schienen Obert nicht abzuschrecken. „Schlangen, Ratten, Mäuse, egal – selbst wenn ich fünf Tode sterbe, ich geh‘ mit dir in den Dschungel!“, versprach sie Dürr. Anschließend wandte sich die 65-Jährige direkt an die Verantwortlichen der Show und bekräftigte ihren Teilnahmewunsch. Frühere Anfragen habe Obert nach eigener Darstellung wiederholt abgelehnt. Nun will sie es offenbar wissen.

Ganz unbekannt ist ihr das Dschungelcamp nicht. Anfang 2026 reiste Obert gemeinsam mit Eva Benetatou nach Australien, um die damalige Kandidatin als Begleitperson zu unterstützen. Diesmal möchte sie selbst vor der Kamera antreten. Für die kommende Staffel hat RTL bereits eine längere Laufzeit angekündigt. Die Jubiläumsausgabe soll die bisher längste werden. Wer tatsächlich ins Camp einzieht, steht allerdings noch nicht fest. Ob Obert mit ihrer öffentlichen Bewerbung Erfolg hat und gemeinsam mit Dürr antreten darf, ist daher weiterhin offen.