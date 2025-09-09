Stars Claudia Schiffer: Ihr einfacher Beauty-Hack begeistert

Claudia Schiffer - World Premiere of Argylle - 2024 -Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2025, 14:00 Uhr

Das Supermodel hat eine einfache Methode, um ihr junges Aussehen zu erhalten.

Claudia Schiffer setzt auf eine ziemlich einfache Methode, um ihr junges Aussehen zu erhalten.

Das Supermodel verzichtet auf teure Cremes oder aufwändige Pflegeroutinen. Stattdessen hat die 55-Jährige ein Beauty-Geheimnis, das überraschend simpel klingt: Eisbaden. Mit beeindruckender Gelassenheit und viel Lebensfreude präsentiert sich die Modellegende auf Social Media regelmäßig in eisigem Wasser und begeistert damit ihre Follower.

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt Schiffer, wie sie sich täglich für drei Minuten mutig in eiskalte Wasserbecken wagt. Mit trendigem Badeanzug, schicker Sonnenbrille und einem lockeren Pferdeschwanz posiert sie selbstsicher: ein Statement für Lebenslust und Energie. Gerade diese natürliche und ungekünstelte Art inspiriert viele ihrer Fans, dem Vorbild zu folgen. Dass sie sich aktuell besser als je zuvor fühle, verriet Schiffer bereits zu ihrem 50. Geburtstag im Interview mit ‚Country and Town House‘. Damals sagte sie: „Ich bin so glücklich, 50 zu werden, und habe mich noch nie so selbstbewusst oder glücklich in meinem Leben gefühlt.“

Dass sie sich zwar gerne an ihre Modelkarriere zurückerinnere, aber lieber im Hier und Jetzt lebe, gab Schiffer außerdem im vergangenen Jahr gegenüber ‚Vogue‘ preis. Der deutschen Ausgabe der Modezeitschrift sagte sie: „Ich werde nicht nostalgisch in dem Sinne, dass ich mich zurück in die Zeit wünsche, denn ich liebe mein heutiges Leben. Ich habe ein unglaubliches Leben gelebt, und ich bin so glücklich darüber, all diese großartigen Erinnerungen zu haben.“