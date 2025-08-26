Stars Clea-Lacy Juhn ist verzweifelt: Ihre Zwillinge lassen sie nicht schlafen

Clea-Lacy Juhn - September 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2025, 14:00 Uhr

Die Influencerin macht aktuell eine schwere Zeit durch, da ihr keine ruhige Nacht vergönnt ist.

Clea-Lacy Juhn gerät als Mutter derzeit an ihre Belastungsgrenze.

Die ehemalige ‚Bachelor‘-Siegerin brachte im Juli 2024 Zwillinge zur Welt. Eigentlich könnte alles so schön sein – wenn da nur nicht die schlaflosen Nächte wären. In ihrer Instagram-Story schüttete die Zweifach-Mama den Fans ihr Herz aus. „Ich sag’s euch, ich habe erst mal geweint heute früh. Weil ich verzweifle“, gestand sie.

Nicht mal ein kurzes Nickerchen ist der 34-Jährigen vergönnt – dafür sorgen ihre Twins. „Ich kann gar nicht schlafen. Schlafen ist gar nicht möglich. Es ist wirklich, wenn ich mich hinlege und einnicke… dann war’s das. Dann schreit einer der beiden mindestens alle halbe Stunde“, klagte Clea-Lacy. In der letzten Nacht sei sie bis halb fünf wach gewesen.

Der permanente Schlafmangel fordert seinen Tribut: Die Influencerin fühlt sich völlig ausgelaugt. „Ich habe heute Morgen nur noch geweint, weil es so viel Lebensqualität nimmt. Ich bin durch am Tag, bin müde… mir graut es einfach vor jeder Nacht“, enthüllte sie. Mittlerweile habe sie seit 13 Monaten keine einzige Nacht mehr durchgeschlafen. Clea-Lacy gab unumwunden zu: „Es ist die Hölle. Es ist einfach furchtbar. Man kommt an seine Grenzen.“

Ohne Unterstützung durch ihren Mann wäre sie 24 Stunden wach. Dabei habe die TV-Beauty bereits „alles“ versucht. „An der Ernährung drehen, an den Tagschläfchen, trennen in der Nacht“, zählte sie auf. „Alles, was ihr euch vorstellen könnt, habe ich schon ausprobiert.“ Ein einziger Trick zeigt bisher Wirkung: Die Reality-TV-Bekanntheit kutschiert ihre Zwillinge eigenen Aussagen zufolge mit dem Auto durch die Gegend. Sobald die Twins schlafen, stelle sie den Wagen ab, damit sie selbst kurz dösen kann.