Film Clive Owen: Er fürchtet sich gerne vor seinen Projekten

Clive Owen - Jul 17 - Valerian UK film premiere - Splash BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2024, 10:00 Uhr

Clive Owen macht gerne Filme, die „mir ein bisschen Angst machen“.

Im Laufe seiner Karriere hat der 59-jährige Schauspieler an einer Reihe unterschiedlicher Projekte gearbeitet, von Spike Lees ‚Inside Man‘ und Alfonso Cuaróns ‚Children of Men‘ bis hin zu Robert Altmans ‚Gosford Park‘ und Steven Soderberghs ‚The Knick‘.

Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ vor der Verleihung eines Preises bei der 58. Ausgabe des Karlovy Vary International Filmfestival sagte Clive: „Ich mag es, Dinge auszuwählen, die mir ein bisschen Angst machen, etwas, das ich noch nie zuvor getan habe. Wenn man sich alles ansieht, was ich gemacht habe, ist es eine sehr gemischte Tüte. Man möchte sicherstellen, dass man auf einer Wellenlänge ist. Fast immer bekommt man zuerst das Drehbuch geschickt und ich möchte sicherstellen, dass der Regisseur eine ähnliche Idee hat wie ich, wenn ich es lese. Aber ich höre viele Schauspieler über die Schauspieler-Regisseure reden – sie reden viel mit Schauspielern und kümmern sich um die Schauspieler – und ich habe das Gefühl, dass das Filmemachen oft eine sehr praktische Sache ist und die größten Regisseure, diejenigen, die wirklich wissen, was sie tun, ein Umfeld schaffen können, in dem der Schauspieler sein Ding machen kann. Ich mag es, die Figur zu untersuchen, und einige der größten Regisseure, mit denen ich je gearbeitet habe, mischen sich nicht in den Prozess ein.“

Als er den Film ‚Gosford Park‘ mit Robert Altman gedreht habe, sei die Besetzung unglaublich gewesen und der Regisseur habe den Schauspielern freie Hand gelassen. „Er trommelte die gesamte Besetzung zusammen und das Erste, was er sagte, war: ‚Ich möchte nicht, dass ihr zu mir kommt, um über eure Figuren zu sprechen. Ihr wisst alle, warum ihr hier seid.‘ Ich glaube fest an einen Regisseur, der wirklich weiß, was er tut und eine wirklich großartige Struktur und einen Rahmen für einen Schauspieler schafft, damit er sein Ding durchziehen kann.“