Musik Coldplay: Neues Album bricht Rekord in England

Bang Showbiz | 08.10.2024, 12:22 Uhr

Die Platte ‚Moon Music‘ von Coldplay ist das am schnellsten verkaufte britische Album eines britischen Acts im Jahr 2024.

Die Gruppe – bestehend aus Chris Martin, Guy Berryman, Johnny Buckland und Will Champion – verkaufte innerhalb von 72 Stunden mehr als 160.000 Exemplare ihres neuen Albums und wird damit die erfolgreichste Woche für einen britischen Act in den offiziellen britischen Albumcharts seit 2021 landen. Damals debütierte Adeles Album ‚30‘ mit 261.000 Charteinheiten auf Platz eins. Wenn ‚Moon Music‘ seine beeindruckenden Zahlen fortsetzt, wird es das 10. Nummer-eins-Studioalbum in Folge von Coldplay in Großbritannien sein.

Taylor Swift verkaufte Anfang des Jahres 270.000 Exemplare ihres Albums ‚The Tortured Poets Department‘ und stellte damit den Rekord für das bisher am schnellsten verkaufte Album des Jahres 2024 auf. Aber ‚Moon Music‘ scheint auf dem besten Weg zu sein, es zu besiegen. Das letzte Album von Coldplay war ihr 10. Studioalbum, und sie planen nur 12 Platten, bevor sie das Mikrofon an den Nagel hängen. Im Gespräch mit Zane Lowe auf Apple Music 1 sagte Chris kürzlich: „Wir werden nur 12 richtige Alben machen und das ist real. Ja. Ich verspreche es. Denn weniger ist mehr. Und für einige unserer Kritiker wäre noch weniger noch mehr! Es ist wirklich wichtig, dass wir dieses Limit haben. Es gibt nur sieben Harry Potters. Es gibt nur 12 1/2 Beatles-Alben. Das Gleiche gilt für Bob Marley, also für alle unsere Helden. Außerdem bedeutet dieses Limit, dass die Qualitätskontrolle im Moment so hoch ist, und dass es für einen Song fast unmöglich ist, es zu schaffen, was großartig ist. Und dort, wo wir ausweichen könnten, versuchen wir, uns zu verbessern.“